Tamara Gorro abandona YouTube y explica los motivos: "Siento pena, pero a la vez alegría"

Tamara Gorro ha tomado la decisión de cerrar su canal de YouTube, El gorro de Tamara, en el que comenzó hace cuatro años. La influencerlo ha contado este miércoles a través de su último vídeo, aprovechando para explicar los motivos.

La valenciana se ha dirigido a sus seguidores, su querida 'familia virtual', para explicarles que hay etapas que llegan a su fin, y la suya en YouTube es una de ellas. "Toda etapa tiene su tiempo y esta termina", avanza.

"Arranqué una nueva aventura, compartí mis momentos más importantes y hablé y mostré todo sin tapujos", explica. En su perfil, Gorro hizo partícipes a sus suscriptores de temas como su embarazo o el parto de su hijo Antonio.

La modelo asegura que no le gusta que se le reconozca como "youtuber". Su paso por la red social le permitió "entretenerse" y distraer a su público, del que le apena despedirse: "Tomo esta decisión y es lo que siento".

"Tengo ese sentimiento de pena, pero a la vez de alegría. Considero que todas las etapas tienen un principio y un final. La vida es una etapa, nacemos y morimos", añade, aclarando que cada etapa hay que saber saborearla y que, por esa razón, la suya "ha terminado".

"La Tamara Gorro youtuber desaparece, se va, pone fin a esa etapa", zanja, aunque avisa: "Me conocéis y sabéis que no dejo de inventar, crear y pensar". No obstante, la influencer continuará activa en su red social favorita, Instagram.