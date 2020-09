Marco recalca que la sentència no jutja la seua tasca com a directora d'À Punt, sinó que es refereix al Consell Rector

"La sentència no jutja el meu treball com a directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació (SAMC). Solament es refereix als procediments i composició del Consell Rector. Competeix a la corporació i no faré cap valoració sobre el seu treball", ha comentat la qui fora responsable de la radiotelevisió pública valenciana a Europa Press.

Així mateix, ha recordat que ella es va presentar al concurs públic convocat "en igualtat de condicions amb els altres candidats". "L'acte sobre el qual es pronuncia la sentència és sobre l'elecció i són els membres del Consell Rector els qui trien. Jo sóc el subjecte passiu en aquest cas", sosté.

Marco s'ha pronunciat en aquests termes després que la Secció Segona de la Sala contenciosa administrativa del TSJCV haja anul·lat el seu nomenament com a directora general d'À Punt en considerar que dos membres de la comissió avaluadora dels candidats incorrien en causa d'incompatibilitat.

D'aquesta manera, la Secció Segona de la Sala contenciosa administrativa de l'alt tribunal valencià ha estimat l'apel·lació d'un aspirant -el periodista Pere Valenciano- contra la sentència prèvia d'un jutjat que va rebutjar el seu recurs per falta de legitimació activa.