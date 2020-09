Isabel Rábago enseña el nuevo retoque estético al que se ha sometido

Los retoques estéticos parecen haberse convertido en algo habitual de los colaboradores de televisión. Isabel Rábago ha sido la última en sumarse a esta tendencia como María Patiño, Violeta Mangriñán o Diego Matamoros.

Hace poco, la periodista se hartó de leer los comentarios de haters en sus publicaciones, sin embargo, ahora, ha decidido compartir el tratamiento de belleza al que se acaba de someter.

Rábago ha subido a su cuenta de Instagram una fotografía del momento exacto donde aparece su doctor de confianza pinchándole por encima del labio, aunque ha querido especificar que no son bótox.

La comunicadora de Telecinco ha escrito qué es lo que se ha hecho en su piel: "Lo que me he hecho, por aclarar: Vitaminas y me he retocado el 'código de barras' del labio. Que una ya tiene una edad".

La cántabra ha reconocido que los resultados "se notan en la piel inmediatamente. Es maravilloso". "¡No duele nada! Yo pido anestesia porque soy súper cagona", ha declarado.