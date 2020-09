Pere Valenciano creu que l'anul·lació del nomenament de Marco en À Punt "fa justícia" perquè va ser "un 'tongo'"

Valenciano s'ha pronunciat en aquests termes, en declaracions a Europa Press, després de conéixer-se que la Secció Segona de la Sala contenciosa administrativa del TSJ ha anul·lat el nomenament de l'anterior directora general de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana en considerar, entre altres motius, que dos membres de la comissió avaluadora dels candidats incorrien en causa d'incompatibilitat.

D'aquesta manera, la sala estima l'apel·lació d'un dels aspirants al càrrec -el propi Pere Valenciano- contra la sentència prèvia d'un jutjat que va desestimar el seu recurs per falta de legitimació activa.

Ara, Valenciano lamenta la lentitud de la justícia, encara que ha asseverat que "hui és un dia feliç perquè s'ha fet justícia". Creu que la decisió judicial ha de provocar "una reflexió i tindre alguna conseqüència pública i en positiu" cap a la seua persona.

En aquest sentit, ha subratllat que "evidentment" se li ha generat "un dany". "No només perquè es van perjudicar les meues aspiracions legítimes de ser director general, sinó perquè he pagat sent vetat en À Punt, la televisió de tots els valencians, mentre va estar Empar Marco", assegura.

"FIASCO"

El periodista -qui fa notar que amb aquesta sentència "també queden en dubte nomenaments d'altres directius"- ha opinat que Marco "no era la persona idònia per a la importantíssima tasca" de dirigir la radiotelevisió pública "perquè tenia el pitjor currículum i ha quedat demostrat", "no només per la sentència, sinó pel fiasco que han suposat els primers anys d'À Punt, tant en audiència com per la seua escassa notorietat entre la societat valenciana". "S'han perdut anys valuosos i el que malament comença malament acaba", adverteix.

D'altra banda, ha recordat que també es va presentar al concurs públic en el qual finalment va resultar triat Alfred Costa, actual director general d'À Punt, i que va tindre dubtes sobre la possibilitat de presentar un altre recurs, una cosa que no va fer en eixe moment "per la tardança de la justícia respecte al primer".

"No sé el que faré en eixe sentit, però, independentment del que faça, considere a Alfred Costa una persona més capacitada que Empar Marco per a eixe càrrec, sempre des del punt de vista professional ja que no tinc absolutament res personal en contra d'ella. Crec que algunes de les decisions que està adoptant Costa van pel bon camí, el que la radiotelevisió pública valenciana tinga major rellevància social".