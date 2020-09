Verónica Forqué, sobre el machismo en el cine: "Ponen maromos con tripa con mujeres de 30 años... Qué patriarcado"

Verónica Forqué está inmersa en la promoción de Salir del ropero, una película en la que comparte pantalla con Ingrid García Jonsson, Álex O'Dogherty o la fallecida Rosa María Sardà. Y, como acostumbra a hacer, la actriz de 64 años está dejando entrevistas para el recuerdo y declaraciones llenas de frases graciosas y grandes verdades.

"Esta película habla de las lesbianas y del sexo de las mujeres, y de las mujeres de más de 60 años, tenemos un coño precioso", dijo el pasado lunes en una entrevista con Thais Villas en El intermedio. En torno al tema de la edad, la periodista le preguntó sobre las actrices de cierta edad que dicen que "ya no les suena el teléfono" para trabajar.

"Claro que pasa. Lo dicen todas las americanas, lo dice mi Meryl Streep, lo dicen todas. Hay un momento en los 50 que eres madre, pero no eres abuela. Estás en una edad que ni eres sexy, pero tampoco eres un loro... y un poco aquello se para", aseguró la intérprete. "Ahí tienes que decir: 'vamos a ver, bonita, mírate al espejo, ¿qué quieres hacer con tu vida?'".

"Imanol Arias, José Coronado, son de mi quinta y no han parado de trabajar y con tías de 25, que eso me jode..."

La gran Verónica Forqué, sin pelos en la lengua en #ElIntermediopic.twitter.com/ljjyZ1lkle — El Intermedio (@El_Intermedio) September 21, 2020

"¡Pero eso a los tíos no les pasa!", le comentó Thais Villas, a lo que ella le contestó. "Imanol Arias, José Coronado son de mi quinta, pero no han parado, películas con tías de 25, que eso me jode...".

"Vamos a ver, con Coronado vale... Pero hay veces que hay unos maromos con tripa y les ponen unas mujeres de 30 años que te mueres... Pero maricón, qué patriarcado, qué heterosexualismo, qué machismo", opinó la actriz.