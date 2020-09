Cvirus.- CSIF demana a Educació i Sanitat un protocol perquè en les aules amb un cas Covid es facen test a tots

El sindicat reclama que "no existisquen excepcions referent a açò i que no es limiten les actuacions a les denominades aules bambolla".CSIF afirma, en un comunicat, que existeix "una elevada inquietud entre professionals docents, alumnat i famílies per la falta d'un criteri unificat referent a açò".

En l'actualitat, apunten "no tot l'alumnat és objecte d'aquestes proves en cas d'un contagi confirmat en l'aula i depèn d'allò que considere el protocol de salut pública, la qual cosa genera inquietud, dubtes i por en l'entorn escolar".

CSIF, en aquest context, posa l'accent que "l'actuació que garanteix una major protecció per al conjunt la comunitat educativa consisteix a "realitzar la prova a tot l'alumnat amb el qual comparteix aula en el cas d'un contagi". "Es tracta d'una mesura de seguretat i de salut que donaria més tranquil·litat a docents i famílies", defenen.

Per açò, insta la Conselleria d'Educació al fet que duga a terme amb urgència "les gestions necessàries per a canviar aquest protocol i així garantir una major tranquil·litat i seguretat".

El sindicat espera que, "igual que Educació va rectificar la passada setmana i va reconéixer la importància de realitzar PCR al professorat, tal com vé demanant CSIF des de juny, que també ara arribe a un acord amb Sanitat per a fixar aquest protocol de proves si es dóna la circumstància d'un cas positiu en un aula".