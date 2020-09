Elsa Ruiz critica a Laura Sánchez por un comentario tránsfobo en 'MasterChef Celebrity': "Estas cosas me enervan"

Se lo he leído a @elsaruizcomica y más gente y no daba crédito a que 1) haya pasado la edición de #MCCelebrity y que 2) lo hayan emitido en @La1_tve, así que lo he buscado: Laura Sánchez diciendo que ha interpretado a un "travelo" para referirse a un personaje trans 🤦🏻‍♂️🤦🏽🤦🏼‍♀️ pic.twitter.com/P9KqOrH37C