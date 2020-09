Amazon tiene todo lo necesario para que mimes a tu bebé sin arruinarte: así es Mama Bear, la marca de cuidado infantil

Los bebés deberían llegar a este mundo con un manual de instrucciones debajo del brazo o, al menos, eso pensamos la mayoría de padres primerizos cuando tenemos a nuestro retoño en brazos por primera vez. A partir de ese momento, comienza nuestro idilio con cojines nido, calientabiberones y un sinfín de accesorios que hasta ahora nos eran desconocidos y que, sin embargo, nos van a facilitar (¡y mucho!) nuestra nueva vida. Pero, como era de esperar, todas estas adquisiciones dejan huella en nuestro bolsillo, y, por ello, nos vemos obligados a renunciar a algún que otro capricho infantil.

Sin embargo, si hay algo a lo que no podemos prescindir es de los pañales, las toallitas y otros artículos de higiene para nuestro bebé. El gasto en estos productos se dispara y, por ello, nos vemos obligados a ir en busca de ofertas y promociones que den un respiro a nuestro bolsillo. Eso sí, para la salud de nuestro pequeño no nos sirve cualquier cosa y siempre optaremos por alternativas que estén dermatológicamente probadas, libres de parabenos y que sean delicados con su piel. Para ayudarnos a dar con el producto adecuado, en Amazon podemos encontrar los productos de la marca Mama Bear, que protegen a nuestro bebé al mismo tiempo que no suponen una merma económica para nosotros. ¿Quieres descubrirlos?

La marca Mama Bear respeta la piel de los más pequeños. Freepik

¿Qué podemos encontrar rebajado?

- ¡Échale un vistazo a la colección Disney! Avalado por la marca Mama Bear, en esta sección los seguidores de Disney podrán conseguir pañales ultrasecos de varias tallas y toallitas biodegeadables ilustrados con algunos de los personajes de la factoría de los sueños, como Mickey Mouse, Winnie the Pooh, Dumbo o Bambi. Cabe destacar que todos cuentan con muchas estrellas doradas que certifican que los usuarios que ya han apostado por ellos han quedado satisfechos con el resultado.

- Toallitas de bebe para todas las pieles... ¡y a buen precio! Biodegradables, fresquitas, para pieles delicadas e, incluso, para pieles muy sensibles. La gama de toallitas por las que apuesta Mama Bear, además de variada, es apta para todos los bolsillos; de hecho, los tres últimos modelos ostentan la etiqueta Amazon’s Choice, que asegura que la relación calidad precio es muy buena.

- Pañales para todas los meses, necesidades y exigencias. Si algo no puede faltar en una casa en la que hay un bebé, eso son los pañales. Eso sí, no todos valen: hay que dar con la talla adecuada para cada niño (¡recordad, la edad es orientativa!) y, también, con las prestaciones que mejor se ajusten a sus necesidades. Y en el catálogo de Mama Bear hay para todos los gustos, lo que incluye modelos de aprendizaje para que puedan ir ganando autonomía.

- Su piel importa (¡y mucho!). El uso de todos los elementos ya mencionados puede conseguir que la piel de nuestro bebé se irrite, causándole molestias e incomodidades con las que es mejor no lidiar. Por ello, es importante tener siempre a mano productos de cuidado personal aptos para ellos, desde geles hasta cremas hidratantes.

