Cevisama es trasllada a la setmana del 24 al 28 de maig de 2021 per a comptar amb un entorn "més estable"

Atenent la sensibilitat majoritària dels seus clients i de les associacions sectorials que els representen, Fira València, organitzadora de la mostra, ha constatat que la indústria necessita a Cevisama com a plataforma comercial i ferramenta de promoció "imprescindible", sobretot després d'un any en el qual la pandèmia generada pel Covid-19 ha obligat a cancel·lar totes les grans fires internacionals.

No obstant açò, segons ha explicat Fira València en un comunicat, el sector ha coincidit que l'evolució de la crisi sanitària en els últims mesos desaconsella la celebració de Cevisama en les dates en les quals s'estava treballant fins ara -del 8 al 12 de febrer de 2021-.

D'aquesta forma, com ha explicat el president de Cevisama, Manuel Rubert, van a posar-se a treballar ja en l'edició de maig, amb la confiança en què puguen tornar a reunir-nos amb tota la cadena de valor que representa a les indústries -fabricadores, compradors, prescriptors, proveïdors, entre d'altres- "per a assegurar així que els expositors puguen presentar les seues novetats en millors condicions, obtenint la màxima tornada de la seua participació en fira".

Cevisama 2021 serà la primera gran cita europea i mostrarà en el recinte firal valencià tota l'oferta dels fabricants de ceràmica, equipament de bany, esmalts i colors ceràmics, matèries primeres i materials d'utillatge.

NOU PAVELLÓ TECNOLÒGIC

A més, s'està treballant en l'engegada d'un nou pavelló tecnològic que permeta mostrar l'aposta tecnològica i innovadora de la indústria espanyola, concentrada en la província de Castelló i referent en el món. L'aparador comercial es convertirà així mateix en fòrum de coneixement i intercanvi d'experiències, formació i informació, amb el repte de seguir creixent com a cita "clau" sectorial.

Fira València ha sigut pionera en l'engegada d'un Protocol de Seguretat que ha convertit el recinte en entorn segur i que s'està implantant ja en els esdeveniments que tenen lloc en les seues instal·lacions.

"Estem treballant per a garantir la salut, abans de res, i el negoci dels nostres clients, als qui ens devem i als qui agraïm cada any la seua confiança en la nostra fira; estem segurs que Cevisama 2021 va a ser el gran retrobament sectorial i la millor opció per a rellançar les vendes i tornar al mercat amb força després d'un any tan complex", segons ha subratllat Carmen Álvarez, directora de Cevisama.