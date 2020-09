Cultura.- El professor de Berklee València Pablo Munguía aconsegueix el seu seté premi Emmy

Munguía va ser distingit, la setmana prèvia als Primetime Emmy Awards de diumenge, amb l'Emmy a la millor mescla de so pel seu treball durant la cerimònia dels Oscars 2020.

Amb dos nominacions enguany, dins de la categoria de Millor mescla de so en un programa de varietats, música, o especial pel seu treball en els premis Grammy i en els premis Oscars d'enguany, Munguía ha sigut nominat als Emmy en 24 ocasions al llarg de la seua trajectòria professional, destaca el campus valencià en un comunicat.

Fins a hui, aquest professional ha treballat com a enginyer freelance de so i televisió en viu amb els equips responsables dels Oscars, els Grammy, l'intermedi de la Superbowl, els American Music Awards o els Billboard Music Awards, entre d'altres.

També ha treballat com a productor i enginyer per a una llarga llista d'artistes entre els quals es troben Celine Dion, Barbara Streisand, Cher, Justin Timberlake, Bridney Spears, Madonna, Robbie Williams o Alicia Keys.

El màster en producció musical, tecnologia i innovació de Berklee València explora desenvolupaments d'avantguarda que van més enllà de la música. Mitjançant l'estudi accelerat de gravació híbrida, producció de videos musicals, disseny de so, desenvolupament d'aplicacions musicals, o producció electrònica, els estudiants s'enfronten al desafiament de trencar l'status quo, reinventant el futur de la música.

Enguany, 14 antics alumnes de Berklee han sigut nominats pels seus treballs en mescla i edició de so, composició i interpretació. Altres antics alumnes reconeguts inclouen la cantant, actriu i guanyadora d'un Grammy Jasmine Cephas, qui es va portar a casa el premi a Millor Actriu en una Sèrie Curta de Comèdia o Drama pel seu paper en 'Quiby', i Stephanie McNally, qui va rebre el premi a la millor edició musical per a una sèrie de comèdia o drama (mitja hora) i animació per 'The Mandalorian'.