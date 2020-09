Urkullu dice que la "prioridad" del nuevo curso es "la seguridad en la educación presencial" y llama a "sumar fuerzas"

Durante la inauguración del nuevo curso de la Universidad de Deusto en Bilbao, el presidente vasco ha reiterado, en su discurso, que el curso se inicia con "la prioridad de la seguridad de la educación presencial", que es "garantía de igualdad de oportunidades y, por tanto, de una sociedad cada vez más cohesionada".

Urkullu ha insistido en que el coronavirus "no tiene fronteras territoriales, ni temáticas, ni generacionales ni sociales". "Es una pandemia global. Nos afecta a todos por igual", ha recordado el Lehendakari, que ha apelado, por ello, a que "no pongamos fronteras, no tratemos de diferenciarnos y destacar" ya que "se trata de sumar fuerzas y colaborar". Según ha indicado, "la afección es global" y "la colaboración debe ser total".

Por otro lado, ha indicado que, en este inicio del nuevo curso académico y de legislatura, "fortalecer el sistema universitario vasco" constituye una "prioridad" del programa del Gobierno que dirige.

