Griso, sobre el desahucio de un hombre de 85 años: "¡Es impresentable! Que el Ayuntamiento no tenga una respuesta..."

El equipo de Espejo público se ha trasladado este miércoles hasta el centro de Madrid para cubrir el desahucio de un hombre de 85 años, que puede perder la que es su casa desde hace 40 años. Un grupo de vecinos se ha posicionado alrededor de la vivienda, desde primera hora de la mañana, para intentar evitar el desahucio.

El piso en el que vive Paco es propiedad de una biznieta del dictador Francisco Franco. Al parecer, la propietaria vendió el edificio a un fondo inversión en el año 2017 que, a su vez, lo volvió a vender a otro fondo. La empresa inversora alega que el contrato se ha extinguido y que Francisco debe abandonar la vivienda.

La historia de Paco deja indiferente a pocos y es que, según el programa de Antena 3, Francisco padece un cáncer terminal y su estado de salud es complicado. La presentadora Susanna Griso se ha mostrado especialmente indignada por esta historia y ha pedido una alternativa habitacional para este anciano de 85 años.

"¡Es impresentable, no me puedo creer que el Ayuntamiento de Madrid no tenga una respuesta para Paco!", ha comentado molesta la conductora del magazine matutino. La reportera que estaba en el lugar del desahucio ha explicado que el Ayuntamiento de Madrid asegura que le ha ofrecido al anciano una plaza en una residencia de mayores, pero que él la ha rechazo.

No obstante, uno de los representantes de la manifestación lo ha negado y ha explicado que el juez se lo pidió al Ejecutivo municipal, pero que no han recibido respuesta. La reportera ha explicado que, en todo caso, si se procede este miércoles al desahucio, Paco no tiene donde quedarse esta noche.

La comunicadora ha reconocido que esta historia ha emocionado a los colaboradoradores que se encontraban en el plató debido a las circunstancias extraordinarias de este caso. "Mira como tiene el balcón, lo que denota con esas plantas, con esas flores, es una dedicación, un cariño...", ha añadido Griso.

Alguno de los colaboradores ha apuntado que una residencia de ancianos puede que no se la mejor solución, teniendo en cuenta lo que se ha podio escuchar de los centros de mayores. "Una residencia es algo que te despersonaliza, ¿por qué vamos a separarle de su hogar?", ha sentenciado Nacho Abad.