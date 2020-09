La Audiencia de Palma revoca el tercer grado penitenciario a Iñaki Urdangarin

La Audiencia Provincial de Baleares ha decidido mantener en segundo grado penitenciario a Iñaki Urdangarin, que cumple una condena de 5 años y 10 meses por corrupción en la cárcel abulense de Brieva desde junio de 2018.

El tribunal que condenó por el caso Nóos al cuñado del rey ha estimado los recursos de la Fiscalía contra las decisiones del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de Valladolid, que le concedió una progresión de grado a régimen abierto y salir de prisión un fin de semana al mes.

La Fiscalía recordaba en su recurso que el acuerdo de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Brieva sobre la semilibertad de Urdangarin se aprobó sin unanimidad, sino por una estrecha mayoría de cuatro votos contra tres.

Y sostenía también que Urdangarín todavía no ha cumplido la mitad de su condena, que no se cumplirá hasta el mes de mayo del año próximo. y no ha realizado "ningún esfuerzo" en la reparación del daño cometido y la devolución de las cantidades económicas que se le impusieron al exduque de Palma.

¿En qué consiste el tercer grado denegado al exduque?

Es el régimen abierto o de semilibertad, en el que los reos pueden salir de prisión con unas medidas de control. Con ello se pretende acercarlo a la libertad y "potenciar las capacidades de inserción social positiva".

Dependiendo del reo, se pueden aplicar varias modalidades de semilibertad. Desde salir de prisión todos los fines de semana o solo pernoctar en el centro hasta que directamente no duerma en prisión y que sea controlado con medios telemáticos o firmando ante una autoridad judicial.

Para que el preso acceda al tercer grado se deben cumplir una serie de requisitos. Fundamentalmente, que haya tenido buena conducta y que haya reparado el daño patrimonial.