Coronavirus.- Sanitat alça aquest dijous les mesures especials de contenció i prevenció a València ciutat

Les limitacions consistien en la restricció total de visites i eixides en les residències de majors de València ciutat, l'obligatorietat de limitar reunions familiars o d'amics a un màxim de 10 persones i fixaven en el 60 per cent l'aforament màxim en zones comunes d'hotels i allotjament turístics de la ciutat, segons ha assenyalat el departament que dirigeix Ana Barceló en un comunicat.

Per tant, a partir d'aquest dijous 24 de setembre, la ciutat de València es regirà per les mateixes mesures de prevenció davant de la Covid 19 que la resta de la Comunitat Valenciana, on s'apliquen les actuacions coordinades que es van acordar per a tota Espanya en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut.

Així, en les residències, el límit per a les visites passa a ser d'una persona per intern/a i la durada màxima serà d'una hora al dia, sempre extremant les mesures de prevenció. En les zones comunes d'hotels i allotjaments turístics, l'aforament màxim serà com en la resta de la Comunitat Valenciana, del 75%.

La limitació de fins a 10 persones en les reunions familiars o socials, en espais privats, deixa de ser una obligació a partir d'ara, però es manté "com a recomanació". Se segueix aconsellant, així mateix, la limitació de les trobades socials fora del grup de convivència estable.