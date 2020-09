Innova.- Un projecte europeu liderat des de València treballa en tomaques amb més sabor i resistents a nous virus

Denominada 'Harnesstom', la iniciativa pretén també millorar la resistència d'aquesta hortalissa davant de les noves condicions derivades del canvi climàtic, informa la Politècnica a través d'un comunicat.

El projecte està coordinat pel professor d'investigació del CSIC Antonio Granell i compta amb un pressupost de 8,07 milions d'euros dels quals 7,04 seran finançats pel Programa Marc d'Investigació i Innovació de la Unió Europea (Horitzó 2020) i la resta ho cobriran les empreses participants i el Govern de Taiwan.

Harnesstom (Harnessing the value of tomato genetic resources for now and the future) es desenvoluparà durant els pròxims quatre anys. Ho farà amb la participació d'institucions de set països, des de xicotetes i mitjanes empreses, companyies tecnològiques, empreses de cultiu fins a ONG, associacions d'agricultors i diverses institucions acadèmiques.

"Es tracta d'una iniciativa d'una gran importància per a un cultiu com la tomaca. Primer, perquè permetrà oferir al mercat soluciones perquè aquest cultiu resistisca a alguns dels nous virus que li amenacen, com el virus rugós de la tomaca (ToBRFV), així com als desafiaments del canvi climàtic. I segon perquè el projecte reuneix tots els agents perquè els resultats dels laboratoris es transferisquen al mercat: des de nosaltres, investigadors, fins a associacions de productors, empreses, ONG, etc. Tot amb un objectiu: que la tomaca que arribe a la nostra taula siga millor, en tots els sentits", destaca Granell.