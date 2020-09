Laura Matamoros se deshace de su tatuaje más odiado

Laura Matamoros presume de sus tatuajes, desde el primero hasta el último. Sin embargo, hay uno que no parece agradar del todo a la joven.

Cuando tenía 17 años, la hija de Kiko Matamoros se tatuó en la pierna una frase en italiano de la que ahora se arrepiente: "La cabeza no me iba muy bien. No estaba muy fina".

Hace unos meses, Laura Matamoros anunció que quería eliminar la tinta de esa zona de su cuerpo y, de hecho, acudió a una primera sesión de prueba que, asegura, no le dolió nada. "Os juro que soy la más quejica y exagerada del mundo", comentaba la joven una publicación de Instagram.

Además, parece ser que con tan solo dos sesiones verá el tatuaje completamente borrado de su pierna. "Se está quitando súper bien la tinta. Como veis este es el tatuaje que me estoy quitando. Así está, es una pasada", decía feliz.

Laura Matamoros comenzó el proceso justo antes de la cuarentena y, dicha situación, sumada al sol del verano, han impedido que la joven pudiera acudir a la cita antes.