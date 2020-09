Sindicatos de Enseñanza no universitaria de Euskadi convocan una manifestación el 2 de octubre en las tres capitales

En una comparecencia de los cinco sindicatos con presencia en la escuela pública, ikastolas, haurreskolas y los centros de iniciativa social, han denunciado que "el Gobierno Vasco sigue sin negociar con los sindicatos los recursos adicionales que solicitan para garantizar la seguridad en las aulas, pese al apoyo recibido por parte de trabajadores, familias y estudiantes, a las reivindicaciones manifestadas en una huelga con la que la comunidad educativa quiso trasladar un claro mensaje de interpelación al Departamento solicitando medidas y medios adicionales".

Las representantes de LAB, Irati Tobar, en euskera, y Miren Zubizarreta, de ELA, en castellano, han leído el comunicado conjunto suscrito por los cinco sindicatos donde han recordado que, después de que tanto el nuevo consejero de Educación, Jokin Bildarratza como el nuevo portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, manifestaran públicamente su intención de interlocución y de mantener "una relación permanente" con los sindicatos, "hoy por hoy", siguen sin tener ninguna noticia del Departamento de Educación. "No tenemos ninguna interlocución ni se ha reunido con nosotros", han destacado.

Esa ausencia de noticias, "lamentablemente", les ratifica en las conclusiones extraídas de las reuniones bilaterales celebradas en vísperas de la huelga con el nuevo consejero. "Por un lado, que seguimos sin planificación por parte del Departamento de Educación en cuanto a criterios comunes para garantizar la salud y la educación, medidas adicionales y previsiones de recursos", han apuntado.

Y, por otro lado, según han añadido, que "las posteriores declaraciones tanto del Consejero como del propio Lehendakari, así como la publicación tardía y abusiva de servicios mínimos excesivos, para, entre otros, el personal de limpieza, el personal educador de atención de necesidades especiales o las pequeñas escuelas infantiles, vulnerando su derecho a la huelga, solo fue un intento de desactivación de la movilización y la huelga y de invisibilizar los problemas que se querían denunciar y destapar a traves de ellas".

En este contexto, han denunciado que "el número de aulas confinadas en los centros vascos va en aumento y ya empiezan a aflorar casos de transmisión dentro de la escuela" y si Educación "no planifica los recursos necesarios para garantizar las medidas sanitarias, y no los hace llegar o poner en marcha lo antes posible, los problemas de transmisión irán en aumento en los centros educativos.

TENDENCIA EN AUMENTO

En este punto, Miren Zubizarreta ha afirmado que los sindicatos cuentan con los datos que han salido en los medios facilitados por Educación pero que, desde su perspectiva, tienen "la sensación de que pueden ser más aulas las confinadas, que ya son bastantes", y aunque no disponen de ningún dato objetivo, "la percepción es que la tendencia se ve que va en aumento".

Preguntados durante su comparecencia, por si no descartan convocar una nueva huelga como la del 15 de septiembre, Miren Zubizarreta ha señalado que, si siguen "sin respuestas por parte de Educación, no se responde a las demandas ni se adoptan medidas y la situación epidemiológica en las aulas va a peor, habrá que seguir con las movilizaciones y se verá en cada momento, pero, a día de hoy, no se descarta ningún tipo de movilización, evidentemente con el actual escenario".

Zubizarreta ha calificado de "absoluto caos" la situación que se está viviendo, porque "todo está todavía sin organizar y sin planificar, ni en medidas ni en recursos". En ese sentido ha recordado que en las reuniones bilaterales, Bildarratz les transmitió a todos que el primer paso que iba a dar era "habilitar nuevos espacios para los comedores, pero solo en algunos se han dispuesto algún espacio interno porque ese planteamiento debe ir unido al aumento de plantilla necesario que sería adecuado para poder dar el servicio".

En esta línea ha afirmado que desde el comienzo del curso, "la comunidad educativa está manifestando y denunciando su preocupación, su enfado y su inquietud" con numerosas iniciativas que se han puesto en marcha en los últimos días para sacar a la luz los problemas de los diferentes centros educativos y colectivos, como concentraciones, declaraciones públicas, comedores callejeros improvisados o dimisiones de equipos directivos".

Ante estas iniciativas y movilizaciones, la representante de ELA ha considerado que, aunque de forma parcial y limitada, el Departamento de Educación se ha visto obligado ante ellas a dar algunas respuestas limitadas", por lo que entiende que "ese es el camino para que se vea obligado a poner sobre la mesa una planificación integral con criterios comunes y los recursos necesarios".

Tras recordar sus "claras" demandas, que incluyen descenso de ratios (de 10 a 15 alumnos por aula) y aumento de plantillas en todos los colectivos; que los EPIs recogidos en el protocolo estén en los centros escolares o aprovechar otros edificios y espacios naturales en las escuelas en las que no haya espacio; los sindicatos han remarcado que "por encima de los intentos del Gobierno de entorpecer la huelga y las movilizaciones anteriores, éstas tuvieron un respaldo muy amplio, en torno al 70% de quienes podían acogerse a la huelga".

Por todo ello, han emplazado de nuevo a "todos y cada uno de los trabajadores de Educación a movilizarse a favor de un curso presencial seguro y consensuado, animándoles a participar en las manifestaciones, previstas para el 2 de octubre a las 18. 00 horas, en las tres capitales vascas, al tiempo que invitan al resto de agentes educativos, como ampas o alumnos, a participar en las tres marchas.