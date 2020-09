Pleno-Acuerdo 'in extremis' para un Diálogo Social tripartito con llamamiento de Cs a una "postura abierta al cambio"

No obstante, tanto el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, como el portavoz del Mixto, Pablo Fernández, de Podemos-Equo, han reconocido tener una sensación "agridulce" ante el "drama" del inicio de Legislatura del Gobierno conjunto de PP y Ciudadanos al que han acusado de seguir el mito freudiano de "matar al padre" para "cargarse" el Diálogo Social y renunciar a la "buena herencia" que dejó el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera.

"Lo quieren dejar en nada para evitar que digan que están incumpliendo unos acuerdos que, no son con ellos, sino con la gente de esta tierra", ha advertido Tudanca que ha lamentado que PSOE y Grupo Mixto hayan tenido que llegar a presentar una PNL para que el Diálogo Social "se quede como está" ya que tiene una "configuración expresa" y reconocida en el Estatuto de Autonomía a iniciativa de los socialistas, ha recordado también Tudanca que ha aclarado que no se opone a que se abra la participación a otros actores, como ha propuesto la consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo, pero no en el marco del Diálogo Social.

En el mismo sentido se ha pronunciado el líder de Podemos quien, tras acusar a Alfonso Fernández Mañueco y a Francisco Igea de "poner en riesgo" y de pretender "dinamitar" una de las señas de identidad de Castilla y León, ha ironizado sobre las "piruteas verbales" y los "recovecos" de los grupos que sustentan al Gobierno para no reconocer las bondades de la concertación tripartita.

Fernández ha aprovechado la ocasión asimismo para reivindicar la labor de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la que ha puesto como ejemplo de la capacidad de concertación, "clave" para paliar los problemas ocasionados por la pandemia del coronavirus. "Menos falsedad, menos mentiras y más diálogo, más acuerdo y apoyo al Diálogo Social", ha sentenciado el portavoz del Grupo Mixto.

Por su parte, el procurador del PP José Alberto Castro ha asegurado que para la Junta de Castilla y León el Diálogo Social es "fun-da-men-tal" -como ha remarcado de forma expresa- y "completamente irrenunciable" por su contribución a la paz social por lo que ha asegurado no entender las dudas de los proponentes a los que ha reprochado que se olviden de la importancia del poder ejecutivo, que ha alcanzado una ejecución de los acuerdos del 95 por ciento.

En el mismo sentido se ha pronunciado Inmaculada Gómez quien, tras comparar las advertencias de PSOE y Podemos con la fábula de Pedro y el Lobo, ha ironizado sobre el "rubor" de los proponentes ante el concepto de representatividad en un órgano creado por para el diálogo.

Gómez ha asegurado que la propuesta de Amigo de abrir comisiones especializadas no suponen una amenaza ni la disolución del actual modelo del Diálogo Social que, según ha recordado, prevé precisamente esas comisiones especializadas donde aportar ideas para encontrar soluciones a los problemas que vive Castilla y León. "Tengan una postura abierta al cambio que será muy bueno para la Comunidad", ha recomendado finalmente.