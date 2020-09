Cultura.- El documental sobre Camarena inicia distribució per festivals després de la "reeixida" estrena a Sant Sebastià

La cinta es va presentar aquest dimarts en la secció no competitiva 'Culinary Zinema' del Festival de Sant Sebastià "amb èxit i una ovació tancada del públic, que va omplir la sala 3 del cinema Príncep de la capital donostiarra", destaquen responsables del projecte en un comunicat.

L'estrena va comptar amb la presència de Mari Carmen i Ricard, a més del director del documental, Óscar Bernácer, i part del seu equip de rodatge. També va assistir a la projecció Toni Misiano, agricultor de capçalera del cuiner, que subministra gran part de les verdures i hortalisses que es consumeixen en els restaurants.

La producció de Nakamura Films narra el retorn i l'engegada de tots els restaurants regentats per Mari Carmen i Ricard, després del confinament produït per la pandèmia de la Covid-19. Amb aquest punt de partida, el director i guionista, Bernácer, relata quatre dies frenètics des del moment en el qual la parella comunica a la plantilla de Ricard Camarena Restaurant el seu desig de tornar a obrir les portes, fins que aquests ho fan de nou al públic el dissabte 23 de maig.

Aquests quatre dies de seguiment als personatges es veuen esguitats de confessions i reflexions dels seus protagonistes, les seues pors, les seues il·lusions i inquietuds per tornar a començar de nou, però en aquesta ocasió amb una diferència, no ha sigut per elecció pròpia com en la resta d'ocasions en els quals han obert restaurants des de l'any 2000.

En el documental es dibuixa la relació entre tots dos, una parella que porta 20 anys vivint i treballant junts, i a més es descobrix la relació que mantenen amb el seu entorn familiar i professional, i com aquesta influeix en les seues decisions.

PROTAGONISME "SUBTIL" DE L'HORTA

Mari Carmen i Ricard són els grans protagonista de la pel·lícula, però hi ha un altre "més subtils", com l'horta, a la qual s'intenta fer un homenatge després de la devastació que va patir, l'equip, la família i el territori, que tenen un gran pes en el relat i acaben de perfilar una història, en un moment molt concret, destaquen.