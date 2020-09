La Plataforma Huesca Suena se suma a la movilización por la sanidad pública rural

El portavoz de la Plataforma Huesca Suena, Pedro Camarero, ha apuntado que el modelo actual no está satisfaciendo las necesidades existentes.

"Apostamos por un modelo sociosanitario, en el que las personas estén en el centro del mismo", ha argumentado Camarero, quien ha añadido que "las personas no pueden ser las últimas del eslabón a donde llega la sanidad cuándo y dónde se puede".

El portavoz de la Plataforma ha insistido en que "hay que cambiar el modelo" y "no porque creamos que la atención que se recibe no sea buena, ya que cuando se recibe la atención se ve la gran profesionalidad que existe, el problema es que no llega, porque le modelo actual no da respuesta".

Con el lema 'Ser menos no resta derechos', cientos de organizaciones ciudadanas de todo tipo, ayuntamientos, comarcas o sindicatos, entre otros, están convocados a unirse en esta reivindicación. "En los pueblos, la situación sanitaria se está sufriendo más" porque "los medios son escasos y los profesionales tienen que atender muchas cosas, hacen los seguimientos, los PCR y atienden a muchas más tareas de las que tenían antes".

Camarero ha dicho que "la situación se está centrando en laAtención Primaria y eso en los pueblos hace que en muchos consultorios tengan la mitad de la atención que tenían antes, casi todo funciona con llamadas telefónicas y la gente mayor no tiene acceso a Internet".

La carga a la que la pandemia está sometiendo a la Atención Primaria es mayor en los pueblos, donde la edad media de sus habitantes supera los 70 años. Una población, que requiere de tratamientos y seguimientos de sus patologías y que están siendo atendidos, en gran parte, a través del teléfono y se ven muy limitados en el uso de las nuevas tecnologías para facilitar elacceso a la sanidad. "Unas medidas que no queremos que se queden cuando todo pase, por eso pedimos una sanidad pública rural en condiciones".