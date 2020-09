La UV inaugura a Madagascar una seu del seu Observatori de Nutrició i Seguretat Alimentària

La seua principal tasca de camp es realitzarà en el llogaret rural de Soavinarivo, en la seua escola i menjador infantil, on es duran a terme tasques d'Educació per a la Salut (EpS) amb 240 alumnes i set professors que la integren.

Així mateix, en l'àmbit escolar, l'Observatori col·laborarà en el diagnòstic, control i tractament de les malalties parasitàries; en l'avaluació nutricional així com en l'optimització de l'alimentació oferida pel menjador.

D'altra banda, col·laboraran en la construcció de nous pous i punts d'aigua segura per a la comunitat en general, juntament amb els dotze que tenen actualment per a la millora de la qualitat de vida de la població.

La nova seu serà codirigida per María Trelis, professora de l'Àrea de Parasitologia i per José Miguel Soriano, professor de l'Àrea de Nutrició i Bromatologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de València.

L'Observatori s'integra dins del living lab Food&HealthLab, promogut pel Campus d'Excel·lència Internacional VLC/CAMPUS, mitjançant el programa de creació d'Ecosistemes Innovadors finançat pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i que també compta amb el suport de l'Oficina de Polítiques per a l'Excel·lència de la UV.

Les activitats de l'Observatori compten amb el suport de la Clínica Universitària de Nutrició, Activitat Física i Fisioteràpia (CUNAFF) de la Fundació Lluís Alcanyís-Universitat de València; el Gastrolab de l'Institut de Ciència dels Materials-Parc Científic de la Universitat de València i la Unitat Mixta d'Investigació en Endocrinologia, Nutrició i Dietètica Clínica de la Universitat de València-Institut d'Investigació Sanitària La Fe.

En l'engegada del centre han comptat amb la col·laboració de la Fundació Lluís Alcanyís-Universitat, el Projecte Willka, l'Associació Educació Música i Compromís Cooperació de València, l'ONG FAMI (Fikambanana ho an'ny Ankizy MIvoatra) i l'Institut Pasteur de Madagascar.

L'Observatori de Nutrició i Seguretat Alimentària per al Món en Desenvolupament es va crear el 2007 d'acord a un projecte cofinançat per la UV i la Generalitat Valenciana, i compte com a membre d'honor amb Jacques Diouf, ex-director general de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació (FAO).