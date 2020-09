El BNG pide negociar "una postura de país" para lograr financiación y Feijóo pone en duda su oferta de consenso

A modo de ejemplo, ha sugerido que el BNG tiende una mano "al diálogo" mientras con la otra "alienta huelgas" en la educación que luego "no secunda casi nadie" de la comunidad educativa; y pide en Galicia que se investigue la situación de las residencias, mientras que en el Congreso "vota a favor del PSOE y Podemos diciendo que no se puede investigar el número de muertos". "¿Eso es defender al país?", se ha preguntado el presidente.

"Aquí se conoce cuántas personas fallecieron en las residencias y que se investigue lo que sea", ha añadido, después de que los populares, en la pasada jornada, se apoyasen en el Parlamento en el fracaso de otras comisiones de investigación para negar una sobre los centros de mayores durante la pandemia.

En esta coyuntura, el presidente también ha recordado al BNG que promesas que arrancaron al Ejecutivo central a cambio de su apoyo en la investidura de Pedro Sánchez -en relación al traspaso de la titularidad de la AP-9 o sobre la rebaja de peajes- no se han llegado a materializar.

Y en este contexto, ha incidido en la "generosidad" que, pese a ello, bajo su punto de vista, mantienen los nacionalistas con el PSOE y Podemos. De hecho, ha dado por hecho que si el BNG tiene "la décima parte de generosidad" con Galicia de la que tiene con PSOE y Podemos podrá haber consenso.

Y para hablar de recursos y de posturas de país en relación a conseguir financiación, ha recordado que se va a poner en marcha en la Cámara autonómica una comisión de reactivación económica, social y cultural, en la que los grupos tendrán oportunidad de dialogar.

"NO PODEMOS REPETIR LOS RECORTAZOS"

Previamente, Pontón ha iniciado su intervención echando en cara a Feijóo la "improvisación" en el inicio de curso, el veto a activar una comisión de investigación sobre las residencias de mayores o el "engaño" de los rastreadores, y ha recalcado lo importante que sería "negociar una postura de país" para lograr financiación en el marco de la recuperación económica de Galicia.

Con la vista en los PGE y los fondos europeos, Pontón ha advertido que "no se pueden repetir recortazos" como los que hubo con el Ejecutivo de Mariano Rajoy o los que preveían las cuentas que no salieron adelante de PSOE y Podemos. "No podemos permitir que el centralismo madrileño se lleve el león y a Galicia le quede la cola", ha ejemplificado, y ha recordado que la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya reivindicó que su Comunidad debe ser "privilegiada".

"¿Apoyará los intereses del centralismo madrileño o ayudará a conformar una posición de país para evitar una Galicia discriminada? Deje de hacer oposición de la oposición, Galicia necesita un presidente y no un presidente al servicio de Madrid y de (Pablo) Casado", ha sentenciado.

Del mismo modo, ha considerado "deshonesto" que, ante el inicio de curso, Feijóo apunte a los profesores que "se dejan la piel" o pida responsabilidad a los padres, que son penalizados por "sus bandazos continuos". "¿Qué estuvo haciendo seis meses?", ha preguntado. "¿Cómo puede seguir en la mentira de los rastreadores?", ha añadido.

CONTROL DE LA PANDEMIA "MUY POR ENCIMA" DEL RESTO DE ESPAÑA

Feijóo ha rechazado que él ataque a los profesores y ha remarcado que, a diferencia del BNG, que apuesta por "su ideología" en las aulas, los populares quieren una educación "para todos".

Finalmente, ha insistido en que si el BNG está dispuesto al "diálogo real", lo tendrá en el marco de la comisión de reactivación. "Pero espero que a esta venga en serio, no como a otras de las que se levantaron", ha advertido, antes de defender que la Xuta tiene voluntad de hablar y por eso inicia este mismo miércoles el diálogo social.

Eso sí, ha advertido que estaría "traicionado a la mayoría de votantes de Galicia" si asumiese, en el marco de la pandemia, "propuestas anticuadas" del BNG como el impulso de un banco público, la tarifa eléctrica gallega o el concierto económico.

"Es lamentable que ni siquiera en la pandemia se pongan alrededor de la Administración sanitaria y docente para ver cómo podemos trabajar juntos. Dicen que los rastreadores son un desastre, pero tenemos los mejores datos epidemiológicos junto con Asturias y Valencia. Tenemos un control de la pandemia muy por encima del resto de España, dentro de las dificultades que tiene controlar la pandemia", ha zanjado.