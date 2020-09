Cultura.- Kiko Veneno, Seguridad Social i Paco Roca obrin el cicle de concerts 'A la llum de la lluna'

El festival és una iniciativa de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana per a incentivar la cultura en entorns segurs. A més, és un projecte que serveix per a revitalitzar l'antic monestir de Sant Miquel dels Reis de València, un edifici que acollirà diverses propostes culturals per a la ciutadania. El públic ha rebut la programació "de forma molt favorable i totes les entrades estan esgotades", destaquen els responsables de l'esdeveniment en un comunicat.

D'aquesta manera, les quasi 300 persones que han reservat localitat per a la primera nit gaudiran amb les composicions de Kiko Veneno, Premi Nacional de Músiques Actuals 2012 per "difondre el compàs i enriquir amb enginy i qualitat poètica el format de la cançó popular". El cantant i guitarrista interpretarà temes del seu últim treball, 'Sombrero Roto', i rescatarà composicions clàssiques de la seua trajectòria.

Posteriorment, la banda valenciana Seguridad Social i el dibuixant Paco Roca posaran en escena 'Canciones dibujadas'. Serà una actuació singular i íntima, on les melodies més conegudes de la formació liderada per José Manuel Casañ prendran vida gràcies als pinzells de l'autor d'obres com a Arrugas (2007), 'Los surcos del azar' (2013), La casa (2015) o la trilogia 'Un hombre en pijama' i que també ha firmat el cartell del festival.

Els concerts es reprendran una setmana més tard, el divendres 2 d'octubre, amb el vocalista Zenet. El malagueny evocarà els boleros cubans antics que van formar part del seu últim treball d'estudi, 'La guapería'. D'aquesta manera, el cantant recordava algunes de les figures icòniques del gènere: Bola de Nieve, Celeste Mendoza, Olga Guillot, Rolando Laseire, Nelson Pinedo o Marta Valdés. No obstant açò, a pesar de mantindre l'essència original de les composicions, Zenet és capaç de donar un toc actual a les seues interpretacions.

El festival tornarà a l'activitat el divendres 16 d'octubre de la mà de Sole Giménez i l'espectacle 'Mujeres de música'. En aquest cas, la voluntat de l'artista és reivindicar la importància de les dones en la composició. Així, ha escollit peces d'autores espanyoles (Mari Trini, Rosana, Rozalén) i d'Amèrica Llatina (Chabuca Gran, Violeta Parra, Natalia Lafourcade) per a visibilitzar el seu treball. D'aquesta manera, Sole Giménez ha donat nova vida a aquestes cançons per a fer justícia a autores moltes vegades ignorades a pesar de la seua importància.

El cicle 'A la llum de la lluna' es tancarà el divendres 23 d'octubre amb el duo format per Mireia Vives i Borja Penalba. La cantant i el guitarrista presentaran el seu tercer disc, Cançons de fer camí, guardonat com a millor àlbum de cançó d'autor en la II edició dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana. El repertori està format per composicions que parlen de sentiments i lluites històriques i quotidianes. A més de lletres pròpies, van musicar obres de Maria Mercè Marçal i Montserrat Roig i van col·laborar amb escriptors com Joanjo Garcia, David Canella i Roc Casagran.