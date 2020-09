Barcelona aprueba provisionalmente el recargo de 0,75 euros a la tasa turística para 2021

El pleno de Barcelona ha aprobado provisionalmente este miércoles el recargo de 0,75 euros a la tasa turística para 2021 gracias a los votos de gobierno -Barcelona en común y PSC- y el apoyo de Esquerra. Sin embargo, los republicanos han advertido de que se ocuparán de que no sea una aprobación "definitiva" y presentarán alegaciones. "Estamos a favor del recargo y en contra del momento", ha dicho el concejal Miquel Puig.

El resto de partidos de la oposición, JxCat, Cs, PP y Barcelona pel Canvi, han votado en contra. El concejal de Turismo e Industrias creativas, Xavier Marcé, ha defendido la propuesta del gobierno porque es "consciente" de la situación que atraviesa el turismo en la ciudad. Ahora bien, la oposición coincide en que no es el momento oportuno.

La propuesta contempla que el aumento del impuesto se haga de manera progresiva a lo largo de tres años con 0,75 euros en 2021; un euro en 2022; otro euro en 2023; y 1,25 euros en 2024.

El acuerdo logrado el año pasado prevé que Barcelona pueda aplicar un recargo de hasta 4 euros a la tasa turística vigente.

ERC: sí con matices

El concejal de Esquerra, Miquel Puig, ha admitido que se desconoce cuando se recuperará el turismo pero ha matizado que "tarde o temprano". Y cuando esto pase, ha dicho, "los turistas tendrán que contribuir más a los gastos comunes". Por eso, ha celebrado el acuerdo logrado el año pasado en la línea de permitir un recargo municipal a la tasa.

Puig también ha celebrado que el gobierno proponga aplicarlo de forma "progresiva" pero ha indicado que el momento es "muy inoportuno". Por eso, ha explicado, más adelante presentarán una alegación que obligará a hacer una segunda votación en plenario. Puig ha defendido que el recargo se aplique cuando haya una "clara recuperación" del turismo en la ciudad y en todo caso "no antes de junio del 2021".

Críticas de la oposición

"No es el momento, y si no es el momento no compartimos las prisas", ha dicho Elsa Artadi (JxCat) dirigiéndose a ERC y al gobierno municipal. "Trabajaremos las alegaciones pero preferiríamos que hubiera un consenso muy amplio con el sector", ha añadido, indicando que "no cuesta nada" dejar la medida para dentro de unos meses.

Desde Cs, Paco Sierra ha indicado a Marsé que "no hay turistas" en la ciudad y ha criticado que "pretenden seguir castigando a sectores y hacer Barcelona menos competitiva".

El popular Josep Bou ha asegurado que no es "un tema" que el recargo sea de 0,75 euros sino que es un tema "de moral". "Lo que se tendría que hacer es bajar los impuestos".

A su vez, la concejal Eva Parera (BCanvi) ha señalado que "no tiene sentido ahora mismo" aprobar el recargo para el año que viene. "Esperen que se recupere la actividad económica de la ciudad", ha pedido.