Debat.- El PP demana al Consell reduir alts càrrecs i conselleries i el PSPV li retrau que no ho fa on governa

La diputada 'popular' Eva Ortiz ha sigut l'encarregada d'obrir la sessió d'aquest dimecres amb la proposta en la qual demana també blindar per llei la despesa en sanitat, la infermeria escolar en tots els centres educatius, no augmentar els impostos, un pla de reforç en les residències davant la Covid-19 o reclamar la reforma del finançament autonòmic, així com que no es baixe el sou dels funcionaris i es mantinguen els ERTO fins a abril com a mínim.

Respecte als impostos, ha advertit que "l'última estocada que poden donar als valencians, castellonencs i alacantins és pujar-los els impostos" en aquesta situació, i ha indicat que si les famílies han de fer esforços també ha de fer-ho el Consell. "És moment de valentia, responsabilitat i gestió", ha indicat.

El socialista José Muñoz ha lamentat que el PP plantege un debat "reduccionista" perquè res és tan senzill com un sí o un no. Ha indicat que aquesta proposta és "oportunisme polític" i ha subratllat que "on governen mai redueixen alts càrrecs o personal eventual", posant com a exemple la Diputació d'Alacant i altres comunitats com Madrid, Andalusia o Galícia.

Respecte al blindatge de la inversió en sanitat, ha indicat que "el millor blindatge és que vostés estiguen fora" del Consell.

I en matèria d'impostos, ha incidit que és "una altra fal·làcia" perquè no es tracta de pujar o baixar, sinó de "a qui es pugen i a qui es baixen". "Vostés plantegen una fiscalitat regressiva", ha criticat, quan constitucionalment es planteja un model progressiu i el Botànic porta "cinc anys treballant" en eixe sentit.

Ortiz li ha respost que "els únics que fan populisme són els senyors de l'esquerra" i ha remarcat que el PP està disposat a dialogar amb els socialistes: "Lloc, hora i documents: ens asseiem, es pot parlar de tot i no estar fet xantatge per Compromís i Podem, que diuen que es pugen els impostos i punt".

"Volen diàleg? Ací està el PP. Estem esperant. Sí o no?", ha insistit.

El socialista ha qüestionat que el PP entenga governar en coalició com fer xantatge i ha assenyalat sobre el diàleg que el PSPV sempre tindrà la mà estesa però "no calen eixos exabruptes o discursos amb tant de dramatisme".