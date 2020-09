Mor una dona atropellada per una motocicleta de repartiment de menjar a Alacant

La Policia Local està investigant l'atropellament, registrat en l'avinguda Costablanca, a l'altura de la Plaça de La Corunya. Els fets van ocórrer passades les 21.30 hores quan una motocicleta de repartiment de menjar, per motius que s'investiguen, va atropellar la dona quan creuava per un pas de vianants.

La dona va resultar ferida greu en el sinistre i va morir; la seua filla, de 31 anys, que anava amb ella, va patir lesions lleus mentre que el conductor de la moto, un jove de 19 anys, també va resultar amb ferides.

Al lloc de l'atropellament es va desplaçar un ampli operatiu, a causa de la gravetat dels fets, amb dos unitats d'Atestats, quatre patrulles de Policia Local i una unitat Fox, les quals van tallar els accessos de l'avinguda i van coordinar l'emergència. La Policia Local va realitzar les proves d'alcoholèmia i tòxics al conductor de la motocicleta, les quals van resultar negatives, segons la mateixa font.

Així mateix, el Centre d'Informació i Ccordinación d'Urgències (CICU) va mobilitzar dos unitats del SAMU i dos unitats de Suport Vital Bàsic (SVB) que van atendre els tres ferits.

Dos d'ells van ser traslladats a l'hospital Universitari Sant Joan d'Alacant: el jove de 19 anys que presentava traumatisme cranioencefàlic i la dona de 31 anys amb policontusions. Segons la Policia, a aquesta última la moto li va colpejar en un costat, la qual cosa li va provocar dermoabrasions.

La dona de 59 anys, després de ser reanimada i estabilitzada per un equip mèdic del SAMU, va ser evacuada a l'hospital General Universitari d'Alacant amb politraumatisme. No obstant açò, segons la Policia, va morir com a conseqüència de les ferides.