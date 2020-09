El 80% dels joves no es pot emancipar en la Comunitat Valenciana

Emancipar-se resulta “missió impossible” per als joves en la Comunitat Valenciana, on quatre de cada cinc menors de 30 anys, o cosa que és el mateix, el 80%, no poden fer-ho.

El preu del lloguer i de venda dels immobles augmenta cada any, mentre que el sou net d'una persona d'entre 16 i 29 anys se situa en 880 euros mensuals, això és, per sota del Salari Mínim Interprofessional (SMI) i de la mitjana de la joventut espanyola, que aconsegueix els 960 euros al mes.

Així ho demostren les últimes dades de l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut d'Espanya, relatius al segon semestre de 2019, presentats aquest dimarts per la seua presidenta, Elena Ruiz, al costat de la presidenta del Consell Valencià de la Joventut, Pilar Blasco.

L'estudi apunta que únicament el 19% dels joves pot emancipar-se en la Comunitat Valenciana, un poc més que la mitjana espanyola (18,7%), i xifra l'atur juvenil en un 23% (enfront del 30% de la mitjana nacional). No obstant això, els salaris dels joves valencians estan per davall del SMI i de la resta del país, amb 880 euros al mes, i la taxa de pobresa juvenil aconsegueix el 33%, per damunt del conjunt del país (31%).

Aquesta taxa de pobresa juvenil, que afecta el 33% dels joves de la Comunitat d'entre 16 i 29 anys, afecta més a les dones (36%) que als homes (30%).

Aquestes xifres, corresponents al segon semestre de 2019, demostren que “ja veníem d'una situació dolenta” per a la joventut, que encara no s'havia recuperat de la crisi de 2008 i que ara amb la crisi derivada de la Covid-19 “serà encara pitjor”, va advertir Blasco.

De fet, un altre estudi recent posa en relleu que el 22% dels joves de la Comunitat Valenciana ha deixat de ser “econòmicament independent” amb la pandèmia i “necessita ajuda de la seua família” per a poder mantindre's. Si les dades ja eren dolents, ara seran encara “pitjors”, tal com va insistir la presidenta de l'organisme juvenil.