Xoc Botànic-oposició pel nou IRPF i la ‘fiscalitat verda’

Els grups del Botànic (PSPV, Compromís i Unides Podem) i l'oposició (PP, Ciutadans i Vox) van manifestar aquest dimarts les seues discrepàncies entorn de la proposta plantejada pels partits que sustenten al Consell de revisar i reordenar les deduccions autonòmiques en l'IRPF, així com considerar la creació de nous impostos en l'àmbit de la fiscalitat verda.

En concret, des del PP adverteixen que s'incompleix el pacte de reconstrucció, Cs considera que si aquesta proposta s'aprova en el marc del Debat de Política General suposarà “trair als valencians” i Vox creu que és “una absoluta barbaritat”.

Els socialistes, per part seua, incideixen en què sí figura en el pacte de reconstrucció (que van signar a l'agost tots els grups menys Vox) que la remodelació de la fiscalitat de la Comunitat Valenciana ha d'estar d'acord amb el precepte constitucional, que estableix que ha de ser progressiva, i també parla d'impulsar la denominada fiscalitat verda.

Els grups van presentar en la vesprada del dilluns les propostes que se sotmetran a votació el divendres, última jornada del Debat de Política General. I una de les quals ha suscitat major controvèrsia ha sigut la del Botànic relativa a la fiscalitat.

La portaveu del PP, Isabel Bonig, va acusar els partits d'esquerres d'incomplir el pacte de reconstrucció, ja que en ell es parla d'estudiar en el marc d'un observatori la possibilitat de reformar la fiscalitat i tindre unes conclusions, però no la pujada d'impostos.

Per això, va avançar que els populars votaran en contra davant la incoherència “d'aplicar més impostos als ciutadans i a les empreses quan l'administració de Puig no ha fet cap sacrifici”. “Pujaran la fiscalitat verda i l'IRPF mentre des del PPCV hem proposat reduir un 7% l'IRPF als valencians que cobren menys de 35.000 euros a l'any. No és justícia botànica ni social i així no es pot funcionar, és caradura botànica”, va indicar.

Ruth Merino (Cs) va apuntar també que eixa proposta va en contra del pacte de reconstrucció i va advertir que, si es pugen impostos, “seria trair als valencians”. “No és el moment”, va dir.

Per part seua, el portaveu adjunt de Vox, José María Llanos, va assenyalar que és “una absoluta barbaritat” encara que no el sorprén perquè, va afirmar, “és la línia de l'esquerra quan governa, viure dels diners dels valencians”, que “han d'estar en la butxaca de cadascun”.

Des del PSPV, el seu síndic, Manolo Mata, va pregar als signants del pacte de reconstrucció que lligen el text, ja que parla de la fiscalitat verda en el marc de la UE i també que la fiscalitat valenciana siga conforme a la Constitució, que “diu que ha de ser progressiva”. “Està signat el que està signat”, va subratllar.

En tot cas, va afirmar que no s'està parlant d’”una pujada generalitzada d'impostos, sinó que siguen per al destí que estan previstos, que és fer justícia social”. Així mateix, sobre la fiscalitat verda va dir que no sap fins a on s'arribarà, però serà progressiva i no busca “castigar les persones”, sinó tindre un plantejament “amb més anys de duració”.

Fran Ferri (Compromís) va insistir que no es parla de “pujar impostos en genèric, sinó de a qui se li baixa i a qui se li puja” perquè la fiscalitat siga progressiva i pague més qui més té. Així mateix, va defensar que la fiscalitat verda va en sintonia amb el pacte de reconstrucció perquè parla d'impulsar polítiques fiscals que ara caldrà concretar.

“No farem impostos que acaben perjudicant la nostra estructura econòmica”, va dir després que Isabel Bonig advertira de l'impacte que pot tindre sobre la indústria ceràmica castellonenca, sinó incentius i bonificacions que “encaminen a mesures verdes” i no una fiscalitat “que vaja a gravar tot el que fa la nostra economia”. “Gravar però també incentivar”, va afegir.

Des d’Unides Podem, Estefania Blanes va defensar les propostes fiscals per a aconseguir un sistema progressiu i per a complir amb els objectius de reducció de CO₂.

Estratègia Valenciana per a la Recuperació

D'altra banda, preguntats per l'Estratègia Valenciana per a la Recuperació que va exposar Ximo Puig el dilluns, amb 410 projectes i 21.000 milions d'inversió fins a 2027, Cs es va mostrar escèptic perquè primer cal veure “com els aconseguirà” i després “com els executarà”, en vista de les dades d'execució “escassa” dels últims anys, mentre el PP va demanar una relació dels 410 projectes anunciats per a “saber si hi ha cofinançament de la Generalitat, com es gestionaran els fons i si sap ja Puig quant destinarà als valencians Pedro Sánchez”.

Per a Compromís, són “propostes realistes” de cara a poder rebre fons europeus.

Educació fins als 18 anys i jornada setmanal de quatre dies

Els tres partits que fan costat al Consell presenten al Debat de Política General una sèrie de propostes conjuntes, com “continuar blindant la sanitat pública” amb la recuperació de les reversions, més places de residències, implantar l'educació obligatòria fins als 18 anys en la Comunitat Valenciana i treballar cap a una jornada setmanal de quatre dies. Es debatran aquest dimecres i es votaran el divendres.