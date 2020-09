Para qué sirve un desinfectante para el móvil y por qué debería apostar por este que Amazon ha rebajado un 25%

Aunque no lo veamos, la pantalla de nuestro móvil está llena de suciedad... ¡y de bacterias! Teniendo en cuenta que, según diversos estudios, desbloqueamos de media el teléfono unas 80 veces (sin lavarnos las manos antes la mayoría de ocasiones), no es de extrañar que se estime que haya 30 veces más de microorganismos viviendo en él que dentro de un váter. Un hecho bastante antihigiénico al que se suman las precauciones que, a día de hoy, conviene tener con todo lo que tocamos y compartimos, y es que, si bien es cierto que podría decirse que es un gesto en peligro de extinción, aún seguimos pasando nuestro smartphone en corrillo cuando, por ejemplo, queremos enseñar unas fotos de nuestras vacaciones o un vídeo gracioso que acabamos de descubrir, consiguiendo que todo el mundo lo toque.

Así, no es de extrañar que en nuestras pantallas aniden bacterias de lo más variadas con las que haya acabar si queremos evitar sustos. Y, no, no sirve con frotar un poco con el extremo de una camiseta de algodón para evitar que la suciedad nos impida ver bien los contenidos de Instagram: hay que apostar por una limpieza integral.

Muchos de preguntarán cómo, pues, como buen gadget tecnológico, la mayoría de los móviles no son sumergibles y mucho menos compatibles con soluciones químicas de limpieza. Pero, ¿y si te dijéramos que hemos encontrado una herramienta que lo limpia y desinfecta con seguridad y sin que tengas que hacer el mínimo esfuerzo? Es una caja desinfectante para smartphones, está a la venta en Amazon y, solo hoy, puede ser tuya un 25% más barata.

Este dispositivo también puede desinfectar otras pertenencias pequeñas. Amazon

Tres motivos para tenerlo en casa

Aunque el teléfono móvil es uno de los principales objetos que debemos desinfectar, este dispositivo también higieniza otras pertenencias como joyas, gafas, tarjetas de crédito, auriculares, juguetes, llaves y un sinfín de objetos de pequeño tamaño. Pero, ¿qué puede ofrecernos?

Tecnología UV, sin químicos. Este dispositivo emplea una luz segura, invisible y reflectante para desinfectar el contenido de su interior sin dejarse ningún rincón del objeto. De esta forma, evitamos los químicos que pueden perjudicar la salud.

Fácil de usar y rápido. El desinfectante funciona mediante USB y, una vez conectado, basta con introducir dentro los objetos que queremos desinfectar y presionar el botón de inicio cuando esté cerrado. En tan solo tres minutos tendremos nuestras pertenencias desinfectadas.

Función de aromaterapia. Además de realizar una función de desinfección, este 'gadget' puede dejar un aroma fresco en tus pertenencias gracias a su función de humidificador. Eso sí, si quieres aprovechar esta prestación, debes verter un poco de aceite esencial en la zona señalada para ello.

