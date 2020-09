Razas de perros más desconocidas

6

El Papillon es un perro no muy grande de pelo no muy largo que le encanta jugar con su amo. Relativamente pequeño de estructura ligera y bien definida de inmediato se le distingue al Papillon de las otras razas de perros por sus orejas de mucho pelo llamadas de “mariposa” por los admiradores de la raza.



Muchos miembros de esta raza mantienen las orejas erectas, otros no, siendo posible que en una camada nazcan de los dos tipos y ambos son reconocidos como raza pura. Este es un perro principalmente empleado como mascota de compañía.