Olga Moreno, la mujer de Antonio David, rompe su silencio tras los rumores de infidelidad: "He llorado mucho"

Olga Moreno, la mujer de Antonio David Flores, ha roto su silencio vía exclusiva para hablar de los insistentes rumores de infidelidad del colaborador de Sálvame.

Noticias que llegan constantemente a la pequeña pantalla y que la traspasan, en este caso, para hacer tambalear su matrimonio.

"He llorado mucho y lo he pasado muy mal", asegura vía exclusiva a la revista Semana.

Se refiere a los rumores que desde hace semanas sobrevuelan sobre el exguardia civil que apuntan a que le ha sido desleal a su actual mujer, quien hasta ahora no había querido pronunciarse al respecto.

El exyerno de Rocío Jurado aseguró que esta situación no había ocasionado ninguna crisis con Olga, con la que lleva ya 20 años: "Es mi mitad, hemos pasado muchísimo juntos y hemos sacado una familia adelante. Esto no va a romper la relación, pero provoca malestar por estar en boca de todo el mundo", dijo.

Sin embargo, sus palabras no daban pie a que dejaran de salir a la luz varias mujeres con las que supuestamente habría estado, paralelamente a su relación con Olga, algo que, según el programa en el que trabaja, ha debilitado su matrimonio.

Rocío saca las garras por ellos

A tanto ha llegado la cosa que la propia Rocío Flores, su hija, ha querido sacar las garras por su padre y su familia. "No todo vale por dinero, basta ya de intentar destruir una familia, no se lo merecen", dijo en una conexión con Sálvame.

"No estoy dispuesta a ver sufrir a Olga, que es la persona que me ha criado, le pese a quien le pese". Su relación con la esposa de su padre siempre ha sido muy estrecha, siempre manteniendo los límites y respetando a la que es su madre, Rocío Carrasco. Pero, tras las suposiciones de que estas informaciones las está filtrando esa parte de la familia, no ha querido permanecer en silencio. "No se si hay una mano negra pero si la hay, sé a ciencia cierta quien es".

"¿Qué intenten destruir a mi familia? Por ahí no paso. No quiero que mi hermana pequeña crezca en un hogar desestructurado como me he criado yo", concluía mientras su padre se emocionaba.

El colaborador, por su parte, se ha planteado dejar el programa ante su crisis con Olga.