Directo | Madrid planea extender a otros barrios las restricciones mientras empieza a multar los incumplimientos

Las restricciones en Madrid han comenzado esta semana en 37 áreas sanitarias pero éstas no serán las únicas perjudicadas por los límites de movilidad. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado que el Ejecutivo regional está trabajando para ampliar estas restricciones a "muchas más zonas" ya que "no es coherente" que se apliquen en unas y en otras no, sobre todo teniendo en cuenta que la incidencia acumulada en los últimos 15 días ya supera los 1.000 casos por 100.000 habitantes en otras 16 zonas sanitarias que no están confinadas perimetralmente. Desde este miércoles, la Policía Municipal empezará a multar a quienes incumplan las restricciones en las zonas que ya tienen la movilidad limitada.

En España, el Ministerio de Sanidad notificó 10.799 casos nuevos de coronavirus, 3.125 en las últimas horas-un 30 % de ellos en Madrid-, y sumó 241 muertos. La cifra total de casos se eleva a 682.267 y la de muertes a 30.904 fallecidos. En cuanto a los fallecimientos, hubo 241 más con respecto al lunes, y 468 en los últimos 7 días; siendo Madrid la que más muertes ha registrado en la última semana.

Ante el agravamiento de la situación en la Comunidad de Madrid, el ministro Salvador Illapidió a los madrileños que limiten "al máximo su movilidad y sus contactos a los convivientes más cercanos" en los próximos 15 días.