Albert Rivera explica su retirada de la política: "No me quería ir de cualquier manera ni atornillarme al sillón"

"¿Recuerdas el momento exacto en el que dijiste: Dejo la política?". Así comenzó Pablo Motos este martes su entrevista con Albert Rivera, exlíder de Ciudadanos y que acudió al programa de Antena 3 para presenta su libro, Un ciudadano libre.

Rivera le contestó que "lo más paradójico, y lo he contado en el libro. Como la campaña no iba bien y mi última etapa fue durísima a pesar del éxito de abril; cuando comencé a escribir el libro busqué el origen de la dimisión y del discurso".

"Me encontré notas del móvil con fragmentos del discurso de dimisión escritas en el mes de septiembre, y la campaña fue en noviembre... Antes de que empezara, algo me estaba empujando, mental o físicamente, a escribir eso por si pasaba", recordó el invitado de El hormiguero.

Y reconoció que "no me quería ir de cualquier manera ni atornillarme al sillón, pero tomé la decisión el sábado antes de las elecciones. Hablé con José Manuel Villegas, mi mano derecha, durante una hora por teléfono y le dije que, si nos quedábamos por debajo de 20 escaños, me tenía que ir".

"No me puedo quedar. Me hago responsable, la derrota es del líder porque la victoria tiene muchos padres, pero la derrota, solo uno", recordó el expolítico, que añadió que Villegas le pidió que se lo pensara.

"Los resultados fueron muy malos y había soñado tantas veces el día que tendría que irme de la política... Siempre me ha dado mucha pereza la gente que buscaba una excusa y nunca se iba, como alguno que es presidente del Gobierno ahora, que sacó el peor resultado de su partido", señaló Rivera.

Y comentó que "la lectura para no irse es que siempre la culpa había sido de otros y lo veía ridículo. No quería verme en una noche electoral con el batacazo como el que yo me pegué diciendo que la culpa era del de enfrente o de la mala suerte".

"Me fui porque creí que debía de hacerlo", admitió Rivera. Y las razones del batacazo fueron que "un millón de nuestros votantes se quedó en casa; y sabía lo que Pedro Sánchez pretendía, lo conté en la tribuna, pero no tuve mucho éxito".

Afirmó que el líder del PSOE le dijo "que iba a pactar con Podemos, que iba a apoyarse en los nacionalistas y era lo contrario a lo que siempre he defendido políticamente, por lo tanto, no le apoyé".

Pero reconoció que "piqué de pardillo porque España estaba polarizada con Sánchez alimentando a Vox; estábamos desenterrando a Franco en directo; y a mí se me ocurrió sacar la bandera blanca en medio de una guerra".