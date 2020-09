Irene Montero, sobre los bulos acerca de la presunta infidelidad de Iglesias: "Quien se inventa esas cosas no conoce nuestra vida"

Rumores de infidelidad, amenazas y acoso a su familia, dudas sobre su valía, críticas a su vida privada... Los últimos años no han sido un camino de rosas para la ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha tenido que soportar múltiples ataques a medida que su presencia en el panorama político y su responsabilidad en Unidas Podemos, y posteriormente en el Gobierno, iban en aumento. No obstante, no se arredra y continúa con tenacidad en primera línea.

Montero concede ahora una entrevista a Vanity Fair en la que se sincera y deja al descubierto su lado más personal, al hablar del acoso a sus hijos, la polémica sobre su vivienda en Galapagar o la presunta infidelidad de su pareja, el vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias.

En una conversación con la periodista Joana Bonet, la ministra aborda todos estos temos, y habla de las relaciones de pareja, en las que se reconoce "conservadora" en ese aspecto, al rechazar las relaciones abiertas. También se pronuncia sobre la supuesta relación de Iglesias con una asesora, que desmiente categóricamente: "Quien se inventa esas cosas no conoce nuestra vida. Cualquiera que vea nuestra rutina se reiría mucho".

Precisamente sobre el vicepresidente dice que es "una persona extremadamente sensible", lo que les ha facilitado afrontar todas las situaciones que han atravesado en los últimos tiempos. "No es que me haya apoyado, es que lo hemos sufrido, reído y vivido todo juntos", asegura, y recalca que es el primer político que ha cogido un permiso de paternidad de tres meses para cuidar a sus hijos mientras su compañera desempeñaba sus tareas laborales.

Polémica sobre su vivienda en Galapagar

También opina Montero sobre los reproches que recibieron Iglesias y ella al comprar su casa en Galapagar, que después de varios años continúa generando polémica. En este sentido, afirma que la adquirieron para "proteger a su familia" y que el tiempo les ha dado la razón, en vista del acoso que han sufrido, del que culpa "a una derecha y una ultraderecha que solo sobreviven a través del odio".

La ministra de Igualdad, Irene Montero. CEDIDA

Ante las amenazas que reciben, afirma que confía en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y asegura huir del victimismo, aunque no cree que estas actitudes sean un "buen precedente democrático". Sin embargo, también hace una lectura positiva de estas experiencias, que les han permitido a Montero e Iglesias "fortalecer el proyecto común" y redescubrir la importancia de la familia y de los amigos.

Nada de caja B en Podemos

También ahonda Montero, firme defensora del feminismo, en su faceta más profesional y reacciona a las peticiones de diversos frentes de que publique su currículum y sus asesores, unas pretensiones que asocia a las "cloacas del Estado". En ellas, engloba a policías y jueces corruptos y a algunas empresas del Ibex 35.

En cuanto a su partido, niega la existencia de una caja B. Respecto al caso Dina Bouselham afirma que recibió "bombo y platillo" porque se suponía que Iglesias había destruido la tarjeta del móvil de la asesora y, "cuando se demostró que no", se produjo el "silencio absoluto".