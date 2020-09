La Junta dará ayudas de 1.200 euros al ocio nocturno e infantil para pagar los alquileres de los locales

La Junta dio este martes luz verde a un nuevo plan de ayudas dirigido a los autónomos en general y a los negocios de ocio nocturno e infantil en particular, con una inversión de nueve millones de euros que se destinarán al pago del alquiler de los establecimientos donde los trabajadores por cuenta propia tengan implantado su negocio. Un presupuesto inicial que, según explicó el Ejecutivo, se podrá ampliar posteriormente en caso de que se agote la ayuda y sin necesidad de abrir nuevas convocatorias de incentivos, por lo que se prevé que estas subvenciones beneficien en principio a 9.400 autónomos.

La primera línea de estas ayudas contará con un presupuesto de siete millones de euros para los autónomos en general, que podrán obtener ayudas a tanto alzado, es decir, un solo pago, de 900 euros. La segunda línea, con dos millones de euros, es para los negocios de esparcimiento y establecimientos recreativos infantiles, con ayudas de 1.200 euros, una cuantía superior debido a que se trata de negocios que, en su mayoría, se han visto obligados a cerrar desde el inicio de la pandemia, puntualizó la Junta.

Para poder optar a estas ayudas, es imprescindible que los autónomos tengan el domicilio social en Andalucía, que estén dados de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social del colectivo a fecha 14 de marzo y que mantengan el alta cuatro meses desde la fecha de inicio de la convocatoria de ayudas. Asimismo, será imprescindible que en el ejercicio fiscal de 2019, las bases liquidables general y de ahorro en el IRPF no superen 5,5 veces el Iprem de 2020 (41.357,74 euros) si presentan declaración individual o 7 veces el Iprem (52.637,13) si es conjunta. Los autónomos societarios quedan excluidos.

Para poder pedir la subvención, los autónomos deben ser arrendatarios del local del negocio en el que desarrollen su actividad. Y será obligatorio que la fianza se haya depositado en la Agencia de Vivienda de Rehabilitación de Andalucía (AVRA), quedando excluidos los alquileres que forman parte de la vivienda habitual.

La solicitud solo se podrá hacer de manera telemática y el plazo para su presentación será de 20 días hábiles desde la publicación en el BOJA de la convocatoria. El plazo máximo para resolver la petición será, afirma la Junta, de dos meses y se abonará el 100% de la ayuda a través de una transferencia a la cuenta bancaria del beneficiario.

El sector, en contra

El presidente de la Federación Nacional Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, valoró positivamente la medida de la Junta de Andalucía, que calificó de "oportuna", además de "pionera" en España.

Sin embargo, el propio sector del ocio nocturno no opina lo mismo, al considerar que la ayuda anunciada es "a todas luces insuficiente". Aseguran que "con eso no hay ni para pagar una mensualidad de todos esos negocios en Andalucía, es un gesto de cara a la galería, pero no es nada que realmente nos haya ayudado".

Así lo expresaron durante las manifestaciones convocadas en las ocho capitales de provincia de la comunidad, en las que participaron, entre otros, la federación Andalucía de Noche y diversas asociaciones de hosteleros. Todos reclamaron un "plan de rescate" para el sector y advirtieron de que "costará mucho" reactivar la economía "si hay tantas empresas de hostelería cerradas".

Calcularon que, en estos momentos, entre el 35 y el 40% de los negocios están cerrados, "muchos definitivamente, otros no saben", e insistieron en que la situación económica en la que se encuentran, "sin ningún tipo de ayuda", es "insostenible". Culparon principalmente a la Junta, de la que dependen los cierres obligados, y la acusaron de que "no se ha sentado a negociar".

Prórroga de los ERTE y exención de las tasas municipales

El sector del ocio nocturno reclama, entre otras medidas, una bonificación del 100% respecto a las cotizaciones de los trabajadores en ERTE; que estos expedientes se prorroguen hasta que puedan retomar su actividad; un IVA superreducido; y la exención de tasas municipales.

La Federación Andaluza de la Hostelería afirma además que el sector vive con "gran preocupación, incertidumbre e indignación la situación actual de desamparo y señalamiento".

Mientras, el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, aseguró que desde el Ayuntamiento exploran "todas las opciones posibles" para ayudar a los sectores más afectados, especialmente el de la hostelería.