Cornavirus.- La Comunitat Valenciana suma cinc morts, 892 nous casos i 27 brots, un d'origen en l'àmbit educatiu

Amb aquests cinc nous decessos, el total de defuncions és de 1.595 persones: 237 en la província de Castelló, 550 en la d'Alacant i 808 en la de València.

Per províncies, dels nous positius, 163 es localitzen a Castelló (3.992 en total); 303 a Alacant (11.864 en total), i 426 en la província de València, a la qual s'han reassignat dos casos anteriors (20.326 en total). A més, hi ha sis casos sense assignar.

D'altra banda, s'han donat 706 altes a pacients amb coronavirus, per la qual cosa el total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 37.525: 4.403 a Castelló, 11.989 a Alacant i 21.101 a València. A més, hi ha 32 altes no assignades. Així, en aquests moments hi ha actius 6.237 casos, la qual cosa suposa un 13,75% del total de positius.

D'aquesta manera, la Comunitat Valenciana continua amb la incidència acumulada de coronavirus en els últims set dies més baixa d'Espanya. En concret, són 41,39 casos diagnosticats per cada 100.000 habitants. En aquest sentit, la consellera, Ana Barceló, ha remarcat "l'important treball que s'està duent a terme des d'Atenció Primària i Salut Pública per a la detecció precoç del virus i el control en les cadenes de transmissió".

Per la seua banda, els hospitals valencians tenen, actualment, 484 persones ingressades: 62 en la província de Castelló, amb 11 pacients en UCI; 174 en la província d'Alacant, 36 d'ells en la UCI; i 248 en la província de València, 34 d'ells en UCI.

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus ascendeix a 1.035.626, de les quals 886.868 han sigut per mitjà de PCR i 148.758 mitjançant test ràpid, segons les mateixes fonts.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

A dia de hui, hi ha algun cas positiu en 44 residències de majors (3 en la província de Castelló, 16 en la província d'Alacant i 25 en la província de València), 11 centres de persones amb diversitat funcional (1 en la província de Castelló, 2 en la d'Alacant i 8 en la de València) i 3 centres de menors (1 en la província d'Alacant i 2 en la província de València).

A més, s'han registrat 17 nous positius en residents, set treballadors i cinc morts. Així mateix, es troben sota vigilància activa de control sanitari 7 residències a la Comunitat Valenciana: 2 en la província d'Alacant i 5 en la província de València.

NOUS BROTS

D'altra banda, des de l'última actualització s'han comunicat 27 nous brots. Tots ells d'origen social excepte un amb el seu origen en l'àmbit educatiu, localitzat a València, amb 3 casos, i tres d'origen laboral: també en el cap i casal amb quatre casos, a Oriola amb 3 casos i a Almassora amb 5 casos.

A més, d'aquest brot laboral a València s'han registrat altres tres d'origen social amb 9, 4, i 3 casos; i a Ontinyent altres tres amb 5 casos i 4 casos.

La resta de brots es localitza a Castelló, 4 casos; Guardamar del Segura, 3 casos; L'Alcora, 8 casos; Almassora, 7 casos; Torrevella, 3 casos; Montcada, 6 casos; Elx, 4 casos; Sagunt, 8 casos; Benicàssim, 4 casos; Almoradí, 6 casos; Onda, 7 casos; Sumacàrcer, 15 casos; La Pobla de Farnals, 3 casos; Puçol, 3 casos; Benifairó de les Valls, 4 casos; L'Eliana, 3 casos; i Rafelbunyol 3 casos.