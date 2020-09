Muñoz defiende en el Congreso que "la erradicación de la morosidad es un paso necesario para una economía sostenible"

Según ha explicado Muñoz en el debate de la Proposición de Ley (PL) presentada por el Grupo Parlamentario Plural, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales, con el fin de regular un régimen de infracciones y sanciones, "Unidas Podemos considera que la erradicación de la morosidad es un paso necesario hacia un modelo económico sostenible e inclusivo".

Además de, ha añadido, "un paso necesario" para una economía "con un tejido productivo diversificado, que genere valor añadido y empleo de calidad. Es una oportunidad para no dejar caer a las empresas, garantizar su viabilidad y su competitividad".

En esta línea, ha recordado que "el problema de la morosidad ya fue un problema la pasada crisis y provocó un cierre de pymes brutal. En la pasada crisis se destruyeron un 11% de estas empresas, con un plazo medios de pago entre las mismas que duplicaba la media europea, alcanzando unas ratios de morosidad próximas al 13,5%".

Por ello, ha apuntado, "este es el escenario a evitar a toda costa, ya que hubo muchas pymes quebradas en la anterior crisis precisamente por esta morosidad, por no respetar la ley porque la ley se supone que castiga la morosidad, si tú no pagas pasado el plazo establecido esto tiene unas consecuencias, unos intereses de demora, etc".

Finalmente, ha pedido que "se abra una línea de crédito blando con el fin de que las empresas puedan afrontar necesidades de tesorería, asegurando así que la maquinaria económica está bien engrasada precisamente para evitar quiebras, evitar que la economía se drene, que se seque, por eso sería importante inyectar dinero, para evitar el colapso".