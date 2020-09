Piden que el puente Alfonso XIII sea pasarela peatonal desde antigua fábrica de tabacos al muelle de Nueva York

La idea de este emplazamiento no es nueva, "pues ya fue considerada como la más conveniente e idónea a finales de los años 80 y principios de los 90 por ingenieros industriales, ingenieros de caminos, arquitectos y urbanistas", detalla en un comunicado. Sin embargo, "pronto quedó desechada por el veto de Tabacalera Española, que no deseaba un paso que pudiera afectar a sus instalaciones industriales".

"Hoy en día, las circunstancias han cambiado sustancialmente ya que la antigua fábrica de tabacos será objeto de una reordenación urbanística que abrirá su zona a la ciudad. El único impedimento que bloqueaba la reubicación del puente en ese enclave ya no existe".

La plataforma propone la reutilización, restauración y recuperación del puente "como símbolo del río de Sevilla, y como obra de ingeniería histórica, única por su arquitectura en la ciudad" y destaca la apuesta por la movilidad sostenible.

"Todo ello es factible, y en la línea que se ha seguido desde antes del desmontaje del puente en su emplazamiento original en 1998, y en el que las tres administraciones involucradas estuvieron de acuerdo por unanimidad: traslado, reubicación y reconstrucción como pasarela peatonal y carril-bici sobre el Guadalquivir, en su entramado urbano, para uso, goce y serviciode los ciudadanos", recuerda Planuente en su comunicado.

De este modo, el monumento se mantendría en la ciudda, "en una zona donde pueda ser visto y admirado, en una zona de fácil acceso para la ciudadanía, como bien patrimonial de la ciudad de Sevilla, y así su emplazamiento sea digno, visible y en un sitio donde pueda ser apreciado y valorado dignamente como una estampa histórica de la ciudad".

Asimismo, su reubicación no quedaría alejada de su entorno original -períemtro de la Exposición Iberoamericana de 1929)-. Para ello, no debería dificultar la navegación alguna, "lo cual es el caso, dado que en tal ubicación no transitan naves de alto porte ni velamen".