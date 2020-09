Coronavirus.- Un total de 188 municipis valencians registren casos durant el cap de setmana

Aquest descens és especialment notori en la capital, que si bé segueix sent el municipi més afectat, amb 242 casos, són quasi 200 menys que fa set dies, quan es van registrar 412. València no vivia un cap de setmana amb un nivell de contagis com el d'aquest des de l'1 d'agost.

A més de València, solament Alacant ha tingut més d'un centenar de casos, amb un total de 122. També aquest creixement és menor que el de setmanes anteriors, però es manté en la línia de la ciutat, que porta comptabilitzant entre 100 i 200 casos des de l'última setmana d'agost.

Altres 28 municipis han tingut més de 10 contagis en els últims dies: Elx (85), Castelló de la Plana (51), Carlet (48), Benidorm (40), Oriola (29), Torrevella (27), Villena (25), Dénia i Torrent (24), Burjassot i Mutxamel (18), Ontinyent (17), Sant Vicent del Raspeig (16), Benigànim i Xàtiva (15), Sagunt (14), Almoradí i Benicarló (13); el Pinós, Mislata, el Pilar de la Foradada i Xirivella (12) i Alboraia, el Campello, l'Alcúdia, Paterna, Santa Pola i Vila-real (10).

Per sota de 10 casos es troben Albatera, Alzira, Busot, Callosa de Segura, Montcada, Paiporta, Petrer i Sumacàrcer, amb nou contagis; Almussafes, Asp, Elda i la Vila Joiosa, amb huit; Alaquàs, Alfafar, Énguera, Manises i Puçol, amb set; Alcoi, Benifaió, Borriana, Xiva, Crevillent, Gandia, Ibi, Massamagrell, Moixent i Xàbia, amb sis; i Aldaia, Castalla, Catarroja, Guadassuar, Guardamar del Segura i Quart de Poblet, amb cinc.

Quatre contagis s'han registrat a Benaguasil, Bigastre, Catadau, Cullera, l'Alfàs del Pi, la Pobla de Vallbona, Meliana, Oliva, Onda, Ondara, Rocafort, Sant Joan d'Alacant i Tavernes de la Valldigna, mentre que a Albalat dels Sorells, Alberic, Alfarp, Almassora, Bétera, Canet d'en Berenguer, Càrcer, Catral, l'Eliana, la Nucia, la Pobla de Farnals, la Pobla Llarga, Onil, Orpesa, Rojals, Sant Miquel de les Salines i Vilanova de Castelló han sumat tres casos.

A Agost, Albal, Albuixec, Alfara d'Algímia, Algar de Palància, Algemesí, Altea, Benicàssim, Benidoleig, Bugarra, Bunyol, Canals, el Verger, Godella, l'Alqueria d'Asnar, la Font de la Figuera, Llombai, Montroi, Montserrat, Muro d'Alcoi, Navarrés, Picanya, Redovà, Requena, Sogorb, Silla, Sueca, Teulada, Vilallonga, Vinaròs i Xixona s'han comptabilitzat dos casos.

En altres 65 municipis hi ha hagut un contagi: Aielo de Malferit, Albocàsser, Alboraig, Alcàntera de Xúquer, Almàssera, Almenara, Banyeres de Mariola, Barx, Beneixama, Benetússer, Benifairó de les Valls, Benissanó, Betxí, Biar, Bocairent, Borriol, Camporrobles, Carcaixent, Xella, Xera, Dolores, Foios, Godelleta, Xalans, l'Alcora, l'Alqueria de la Comtessa, l'Olleria, la Pobla del Duc, la Vall d'Uixó, Llíria, Llutxent, Macastre, Massalfassar, Massanassa, Millars, Montfort, Monòver, Museros, Novelda, Nules, Orba, Pedralba, Pedreguer, Pego, Peníscola, Picassent, Piles, Polop, Quatretonda, Quesa, Rafal, Rafelbunyol, Real, Riba-roja de Túria, Sant Fulgenci, Sant Joan de Moró, Sant Joanet, Sant Mateu, Sedaví, Simat de la Valldigna, la Vall d'Alba i Vilar de Canes.

Alfara d'Algímia, Algar de Palància, Bugarra i Sant Joanet han registrat els seus primers casos des de l'inici de la pandèmia.

Durant el cap de setmana s'han assignat nou decessos al seu corresponent municipi. Ha mort una persona a Castelló de la Plana, Crevillent, Gandia, Oriola, el Pilar de la Foradada, Quesa, Torrent, València i Vila-real.