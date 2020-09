Escales antiesvarades per al túnel de Germanies de València

Les escales d'accés al pas inferior per als vianants de la gran via Germanies de València deixaran d'esvarar, sobretot els dies de pluges, amb la consegüent millora per a la seguretat dels seus usuaris.

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez, ha informat aquest dimarts que ja es troben en marxa les obres per a la millora de les condicions d'accessibilitat i d'ús de les escales d'aquest transitat túnel situat al costat del centre de la ciutat. Els treballs consistiran en el revestiment dels escalons amb granit antilliscant.

La setmana passada van començar les obres de millora de les condicions de les escales del túnel. "Hem volgut intervindre en un punt complicat, ja que aquests escalons són de pedra i amb els anys s'ha anat polint i deteriorant, provocant que siguen esvarosos, sobretot en dies de pluja", ha assegurat Gómez.

Aquests treballs consistiran a revestir els escalons amb granit tractat per a aconseguir un elevat grau de antilliscament. Segons ha precisat la vicealcaldessa, el cost de la intervenció ascendeix a 18.000 euros i el les obres s'executaran en un termini de tres setmanes.

Així mateix, ha recordat que la Regidoria "ha invertit més de 22 milions d'euros des de 2015 per a fer una València més segura i més accessible per als vianants. Volem aconseguir un espai públic segur, inclusiu i accessible", segons ha explicat Gómez, qui ha destacat "les actuacions de reurbanització i d'accessibilitat en punts concrets de la ciutat per a rebaixar voreres en passos de vianants".

Els treballs, segons ha detallat, distingeixen dos tipus d'obres: "les que fan accessibles els espais que no ho eren i els que adapten les zones accessibles que no s'ajustaven del tot a normativa; per exemple, hi ha actuacions en aquests últims llocs que han introduït el paviment tàctil", ha precisat.