Mañueco pide a Tudanca volver al diálogo y anuncia que Casado informará periódicamente del Covid a los grupos

Mañueco ha respondido de este modo a la pregunta planteada por Tudanca con la que ha arrancado la sesión en la que el presidente ha considerado un "grave error" que en medio de una pandemia "se use la sanidad como arma arrojadiza o como herramienta partidaria".

"Como mejor funcionan las cosas es trabajando juntos y le tiendo la mano como líder de la oposición", ha señalo el presidente, quien ha reconocido que la sanidad en el conjunto del país atraviesa una de las "mayores tensiones de la historia".

"En una pandemia hay que usar todos los recursos a nuestro alcance, todo lo que sea necesario par proteger la vida y la seguridad de nuestros paisanos y lo usaremos", ha defendido.

Sin embargo, el portavoz socialista ha lamentado que "en medio de la segunda ola de la pandemia" Castilla y León vuelva a ser una vez más una de las regiones "más castigadas" al ser la tercera con más ingresos y la tercera con más pacientes en la UCI.

Luis Tudanca, después de acusar al presidente de "esconderse" detrás de los profesionales, ha recordado que el PSOE siempre tiene como objetivo "intentar ayudar", tras lo que ha afeado que el PP no haya aprobado ni una de las propuestas que el PSOE ha llevado a las Cortes con el objetivo de mejorar la sanidad.

"¿Ha hecho usted algo durante estos meses para fortalecer la Atención Primaria?", ha preguntado Tudanca, ante lo que ha respondido que "no" y ha recordado que ha habido "fallos y retrasos" en las PCR, "retrasos en los rastreos" o "fallos en los confinamientos".

A estas situaciones ha sumado la carencia de profesionales en los consultorios rurales como el caso, como ha citado Tudanca, de Sotillo de la Ribera (Burgos) pese a ser uno de los municipios confinados.

"Hay consultorios cerrados en contra de la palabra dada, de lo que firmó, los médicos no son telefonistas, eso no está sirviendo para parar la pandemia", ha criticado, al tiempo que ha lamentado que la Junta haya "privatizado" la realización de PCR para alumnos y profesores, cuando "no hay dinero" para la sanidad pública.

En este punto de su discurso, Tudanca se ha referido a "irregularidades" en el modelo de "privatización" del Hospital de Burgos según el informe sobre un proyecto realizado por informe del exdirector de gestión del HUBU Víctor Manuel Calleja Gómez, al tiempo que ha señalado que el "sobrecoste" de este proyecto "hubiera venido muy bien durante los meses más duros de la pandemia".

Para cerrar su alocución el líder socialista se ha referido a los datos de proyección de población publicados este martes por el INE y en los que "Castilla y León vuelve a ser la Comunidad que más habitantes va a perder", algo de lo que ha culpado a las políticas del PP en la región. "Es usted responsable".

El presidente de la Junta, para concluir el debate, ha aclarado que el informe sobre el HUBU del que habla Tudanca tiene, como reconoce el propio autor en el documento, "un alcance limitado. "No es un análisis sistemático de la concesión y no tiene como objetivo analizar la legalidad de la adjudicación", ha aclarado.

En este sentido, ha recordado que las denuncias sobre el proyecto formuladas al Tribunal de Cuentas o a la Fiscalía acabaron "archivadas". "Habla de recortes y de privatizaciones, falta a la verdad", ha aseverado.