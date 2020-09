Un total de 29 municipios piden al Gobierno diálogo para recibir ayudas urgentes

Los alcaldes piden que el nuevo decreto ley del Gobierno para apoyar a los consistorios incorpore un sistema de ayudas con un fondo de 5.000 millones de euros y 1.000 millones más para la financiación del transporte municipal, ha informado el Ayuntamiento de Lleida en un comunicado.

Sobre el borrador del nuevo decreto, Pueyo ha afirmado: "No nos gusta porque no habla de los 1.000 millones de euros del fondo de transporte ni de los 5.000 que deberían repartirse los ayuntamientos, atendiendo a su población, con independencia de que tengan remanente o no tengan".

"No se trata de castigar a los ciudadanos, los ayuntamientos que no tengan remanente, se trata de afrontar una situación excepcional que han sufrido por igual todos los ciudadanos y todos los ayuntamientos", ha sostenido.

MANIFIESTO

Los 29 municipios han firmado un manifiesto que recoge la petición de que se amplíe el plazo de las inversiones financieramente sostenibles, y se elimine la ley de gasto y el concepto de déficit y estabilidad al menos para 2020 y 2021.

También pide que los ayuntamientos puedan disponer libremente de los remanentes acumulados durante los últimos años para destinarlos a los proyectos o políticas que determine cada municipio.

Por otro lado, los alcaldes solicitan que la nueva legislación garantice que los entes locales puedan participar como beneficiarios de los fondos europeos, en cuanto se concreten las condiciones del Fondo de Recuperación de la Unión Europea (UE).

Han participado en el encuentro representantes de los ayuntamientos de Algeciras, Alicante, Almería, Badajoz, Badalona, Cádiz, Córdoba, Girona, Granada, Lleida, Madrid, Málaga, Marbella, Murcia, Oviedo, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Pozuelo de Alarcón, Reus, Salamanca, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Telde, Terrassa, Teruel, Valencia y Zaragoza.