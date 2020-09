El Instagram de Mayka, de 'La isla de las tentaciones': salidas nocturnas, fotos veraniegas y su amor por Pablo

Este miércoles 23 de septiembre se estrena la segunda temporada de La isla de las tentaciones, el famoso programa de Mediaset donde cinco parejas tratarán de demostrar que su amor es fuerte y que los solteros y solteras que irán en busca del amor no son ninguna tentación para ellos.

Una de las parejas es la formada por Mayka y Pablo, dos jóvenes de Murcia que quieren poner a prueba su relación ya que, aunque llevan tres años juntos, Mayka todavía no tiene plena confianza en él.

Instagram de Mayka

Mayka tiene ahora mismo más de 37 mil seguidores en su cuenta de Instagram, con los que comparte numerosas fotos en las que sale con outfits nocturnos, lista para salir a cenar a un restaurante o tomando una copa en diferentes sitios.

Además, en el Instagram de Mayka se refleja su afición a los rayos de sol, la playa, la piscina y, cómo no, a los posados veraniegos. Así comparte con sus seguidores muchas publicaciones con todo tipo de ropa de baño.

Por último, aunque ahora las parejas no comparten fotos de su relación debido al programa, Mayka compartía anteriormente en su perfil de Instagram fotos con la que es (o era) su pareja, Pablo: "No hay amor más grande que el que tú me das", escribía en una de las publicaciones en las que sale con él.