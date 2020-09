El alcalde de Parla pide que las restricciones de movilidad se amplíen a toda la ciudad

En pleno debate por la ampliación de restricciones en la Comunidad de Madrid, el alcalde de Parla, Ramón Jurado (PSOE), ha solicitado al Gobierno regional que unifique los criterios de restricción de movilidad en toda la ciudad por igual.

"No entendemos que unos vecinos no puedan acceder a servicios o comercios de otra zona que no sea la suya. Creemos que es manifiestamente injusto y que sería todo mucho más sencillo, tanto para el Ayuntamiento como para los vecinos, que hubiera un criterio único", ha señalado.

Fuentes municipales han detallado que se trata de que la gente de las zonas básicas de salud de San Blas o Isabel II se pueda "mover" con más tranquilidad y no se tengan que quedar "encerrados" en sus barrios sin poder acudir a comercios o bares de otro.

Hoy, en la reunión que mantendré con el Consejero de administración local, @davidperez, y con las autoridades sanitarias de la CM, le voy a plantear la posibilidad de que se unifique el criterio de restricción de la movilidad para toda la ciudad de #Parla. — Ramón Jurado (@Ramonjurado) September 22, 2020

Según han indicado estas mismas fuentes, desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se les ha trasladado que valorará la propuesta y les informará.