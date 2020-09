Marta López, disgustada con el trato que le dieron sus compañeros de 'Sálvame': "No les importó cómo me encontraba"

Marta López regresó el pasado 12 de septiembre a televisión tras su polémico despido a causa de su positivo en coronavirus, que después desveló que el resultado fue falso. La exgranhermana volvió con una misteriosa entrevista en Sábado Deluxe donde aseguró que no se había sentido apoyada por sus compañeros de Sálvame, algo que ha reiterado este lunes en Ya es mediodía.

El pasado sábado, la tertuliana volvió al programa de Jorge Javier Vázquez para hacerse la prueba del polígrafo y responder a las preguntas sobre su controversia. Sin embargo, durante la noche protagonizó un enfrentamiento contra Lydia Lozano y Víctor Sandoval, quienes le reprocharon su actitud irresponsable que provocó que muchos rostros de Mediaset tuvieran que confinarse, ellos incluidos.

Marc Calderó y Verónica Dulanto, periodistas de Ya es mediodía durante el verano, también tuvieron que hacer cuarentena, pero la propia Marta López aseguró que ellos se interesaron por su estado de salud, mientras que los tertulianos de Sálvame no.

"No todos los compañeros, pero sí algunos, considero que, o no me tienen cariño o les importo tres pepinos", sentenció la televisiva este lunes en Ya es mediodía y añadió que los considera "muy egoístas".

"De aquí casi todos me han escrito. El otro día comenté la diferencia que hubo entre ellos (los colaboradores de Sálvame) y Marc Calderó, que se tuvo que quedar en casa y que me decía: 'No te preocupes Marta, no es culpa tuya, lo entiendo'", reveló.

"Estos no hacen más que echarme en cara que se quedaron en casa y no pudieron facturar. Les importó tres pepinos como estaba yo, si estuve mala...", concluyó Marta López, no sin antes aclarar que aceptó hacerse la prueba del polígrafo para demostrar su verdad, aunque a veces se considere un pez pequeño dentro del programa de las tardes de Telecinco.