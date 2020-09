Ecologistas en Acción valora que los tribunales "den la razón a los vecinos" en el caso del crematorio de Écija

En un comunicado, Ecologistas destaca que la chimenea se pretendía instalar "al lado de viviendas, comercios, bares, restaurantes, y sobre todo, centros educativos con miles de alumnos". "La jueza considera errónea la valoración aportada por la empresa Tanatorio de Écija SL. La población potencialmente afectada es de unas 6.000 personas y no 4.340; la preocupación ciudadana es alta y no media; las coordenadas de la chimenea no son reales, no hace referencia a las viviendas más cercanas ni a los huertos existentes".

Ecologistas añade que en el fallo queda constatado que la firma "oculta que la residencia más cercana está precisamente en la dirección de los vientos dominantes y que existen numerosos huertos". El fallo también señala, según la organización, que, "en vez de tomar los datos de contaminación de base de la estación de vigilancia de Córdoba, a 46 km, se toman los datos de Guillena, situada a 89 km del tanatorio, que los vecinos no pudieron presentar alegaciones a la Autorización de emisiones a la atmósfera por no haber sido informados del proceso y que el informe favorable se otorgó con datos claramente falsos y ocultando uno de los planos".

"Un horno crematorio es una instalación industrial de combustión que contamina la atmósfera y emite gases tóxicos, como dioxinas, furanos, mercurio, ácido clorhídrico y dióxido de azufre, incompatibles con usos residenciales", incide el comunicado. "Recordemos que el mercurio es una sustancia persistente extremadamente tóxica para los seres humanos, los ecosistemas y la vida silvestre, y que en dosis relativamente bajas puede afectar al desarrollo neurológico y a los sistemas cardiovascular, inmunológico y reproductor. Los más vulnerables a este metal pesado son las mujeres en edad fértil y los niños".

Desde Ecologistas recuerdan, además, que el mercurio "disminuye la actividad microbiológica en el suelo y es una sustancia peligrosa prioritaria según la Unión Europea, Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Se trata de una sentencia que Ecologistas en Acción y los vecinos llevaban años esperando, en concreto, desde 2007, fecha en la que se iniciaron las protestas y desde entonces se han registrado más de 7.000 firmas pidiendo que se busque un emplazamiento más alejado del núcleo urbano", añade la nota de prensa.