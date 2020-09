Carla Barber denuncia los ataques que sufre a diario

La vida de Carla Barber se está convirtiendo en una auténtica película terror. Tras haber sido atacada el pasado jueves cuando llegaba a su portal, la joven doctora se ha planteado contratar miembros de seguridad.

Sin embargo, no se trata de un ataque aislado. Así lo ha confesado Carla Barber a través de sus redes sociales donde ha explicado que debe hacer frente a ofensas diarias que se han multiplicado desde la semana pasada.

"A pesar de lo acontecido, no sé qué es peor: Que me asaltaran, agredieran físicamente (pudiendo haber perdido la vida si la maniobra que me realizaron hubiera salido mal...) y robaran. Que haya personas que pongan en duda que la historia que he contado no es real y puedo ser capaz de inventármelo", escribe la joven en su perfil de Instagram.

"Que puedan existir personas en este mundo que se alegren por lo que me ha sucedido y encima sean capaces de escribir de forma pública o privada en una red social como esta 'que se joda', 'que se aguante', 'eso le pasa por enseñar lo que tiene', etc., finaliza la doctora claramente enfadada.

A pesar de que Carla ha añadido que solo quiere pasar página, también ha comentado que se siente afortunada por las personas que tiene a su alrededor y que, gracias a ellas, todo lo acontecido puede quedarse en simples anécdotas.

La joven no se ha olvidado de sus fans, a quien da las "gracias por los mensajes de cariño y apoyo".

Además, en sus publicaciones de Instagram, Barber denuncia varios casos de influencers que, como ella, han vivido verdaderas pesadillas y han terminado en suicidio y alienta a las redes sociales a que los perfiles de los usuarios sean públicos con el fin de evitar este tipo de situaciones.