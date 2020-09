Los alquileres de Barcelona se saltan el límite de precios en el primer día de la entrada en vigor de la nueva ley

Los anuncios en los portales inmobiliarios no parecen este martes entender de leyes en el primer día de la entrada en vigor de la que regula el precio del alquiler en Catalunya. Más de 900 euros por un piso de 40 metros cuadrados en el Raval o más de 1.600 por uno de 96 en la zona de Sant-Gervasi Galvany es lo que se continua pidiendo en la ciudad de Barcelona en algunos casos. Así, en varios anuncios se sigue sin respetar el Índice de Referencia que establece para cada zona y cada tipo de vivienda la Agència de l’Habitatge de Catalunya, a pesar de que la nueva legislación obliga a ello en los nuevos contratos –salvo en contadas excepciones– y prevé multas de entre 3.000 y 90.000 euros para los propietarios que incumplan. El Sindicato de Inquilinas ha recibido 150 correos electrónicos a lo largo del día de personas que buscan piso y se han quejado.

En el portal Fotocasa, por ejemplo, se ofrecía esta mañana uno de 65 metros cuadrados en una primera planta de la calle Aviació de Les Corts por 1.200 euros al mes. El Índice de Referencia de la Generalitat, sin embargo, establece que se debe alquilar a 14,51 euros el metro cuadrado como máximo, es decir, a 943,15 en total. Había también una vivienda de 75 m2 en la calle Mare de Déu de Port que costaba 997 euros cuando, según la Agència de l’Habitatge, no debe sobrepasar los 742,5; y otra de 40 m2 en la calle Valldemossa, en Nou Barris, por la que se pedían 775 euros, a pesar de que su límite es de 563,2 euros.

Y más ejemplos. En Idealista aparecía un anuncio nuevo de este martes de un piso de 40 metros cuadrados en la calle Tallers del Raval por 950 euros, aunque el Índice de Referencia marca un tope de 781 euros, 19,54 por m2. Además, se pedían 1.300 por otro de 64 m2 en la calle Villarroel, en l’Antiga Esquerra de l’Eixample, cuando la Generalitat marca que su precio no puede ser superior a 1.189,18 euros. También se anunciaba uno en El Clot, en Consell de Cent, de 111 m2 y sin ascensor, por 1.600 euros. Su precio máximo según el Índice de Referencia: 1.478.

Fuentes de Idealista consultadas por 20minutos.es han asegurado no haberse percatado aún de que las inmobiliarias ofrecen en el portal pisos cuyo precio no respeta la ley. "Hasta octubre no tendremos un nuevo balance de datos", han apuntado. Por otro lado, han vaticinado que si el Tribunal Constitucional no acaba con el recorrido de la nueva legislación –el Consell de Garanties Estatutàries estimó que podría vulnerar preceptos de la Carta Magna–, el número de viviendas de alquiler en el mercado se podría "reducir un 25%" en las zonas urbanas de Catalunya.

Desde la Agència de l’Habitatge han señalado que "lo que es sancionable es hacer un contrato por encima de lo que marca el índice, no la difusión", pero que "se entiende que los portales inmobiliarios tampoco deberían poner anuncios con precios superiores a los marcados". Han añadido, sin embargo, que la ley justo acaba de entrar en vigor y "lo primero es hacer una tarea de difusión para que todo el mundo conozca su contenido".

No obstante, el portavoz del Sindicato de Inquilinas, Jaime Palomera, ha advirtido de que las denuncias que se interpongan "tienen que ser respondidas" aunque tengan fecha de este martes. Ha explicado, asimismo, que mañana miércoles enviarán un 'mail' a agencias y portales inmobiliarios para informarles de que ya están "poniendo en manos de servicios jurídicos" los incumplimientos. También ha recordado que que los propietarios que no respeten la ley, además de ser multados, "tendrán que devolver el incremento ilegalmente cobrado más un 6% de intereses". "Tienen que adaptarse cuanto antes si no quieren recibir una ristra de denuncias y sanciones", ha dicho.

Una subida de un 0,1% en agosto

El precio de la vivienda de alquiler en Catalunya subió una décima en agosto en relación a julio, pero bajó un 0,3% respecto al mismo mes de 2019, según los datos del Índice Inmobiliario de Fotocasa. La media se situó en un 14,41 euros por metro cuadrado.