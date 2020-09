Así es Camila Sodi, la actriz mexicana que ha conquistado a Iván Sánchez

Ha sido la edición mexicana de la revista ¡Hola! la que ha revelado que hay una nueva pareja de moda y transoceánica: es la que forman los intérpretes Iván Sánchez y Camila Sodi. Las cámaras les encontraron pasando una escapada romántica en Ibiza y Formentera y no cesaron de darse continuas muestras de cariño, entre carantoñas, juegos y besos apasionados.

El actor madrileño de 45 años y la mexiqueña (nació en la capital hace 34 primaveras) han apurado los últimos días estivales a bordo de un yate por el Mediterráneo y, como ella misma ha escrito en su Instagram en el álbum de fotos que ha hecho, "exprimiéndole el jugo al verano: solo tenemos una vida en este cuerpo y hay que gozarla".

Queda claro que lo suyo está en la etapa más ardiente y fogosa del amor, aunque es curioso que hayan tardado hasta cinco años en comenzar una relación, dado que se conocieron en 2015, durante el rodaje de la serie Señorita Pólvora.

No era la primera telenovela para Sodi, que comenzó ser conocida en su país natal a los 8 años, aunque no empezó a trabajar de lo suyo hasta que en 2002 entró a formar parte de la cadena Telehit para presentar el magazine musical El pulso. En 2004 protagonizaría Inocente de ti y, desde entonces, no ha parado.

Fue el 2007 un año clave en su vida, pues obtuvo el papel principal de la película Niñas mal y ese mismo agosto estrena El búfalo de la noche, una cinta basada en la novela homónima de Guillermo Arriaga y en la que compartía cartel con Diego Luna, que se convirtió al año siguiente en su marido y con quien estuvo 5 años casada y con quien actualmente mantiene una excelente relación.

Tuvieron dos hijos, Jerónimo, de 12 años, y Fiona, de 10, algo de lo que también puede hablar con Iván Sánchez , que también tiene dos hijas de su relación con Elia Galera: Jimena y Olivia, de 14 y 10 años, respectivamente. Actualmente ambos están divorciados.

Pero el caso del mostoleño es singular, puesto que su matrimonio se rompió cuando comenzó una relación con la también actriz mexicana Ana Brenda Contreras. Aquello fue en 2016, un año después de que se conocieran él y Camila Sodi, quien por cierto es hija de la escritora Ernestina Sodi y además, sobrina de la cantante Thalía.

Aunque se rumoreó que la actriz tuvo un breve romance con el futbolista Chicharito, la verdad es que pocas veces se la ha visto tan feliz como ahora con Iván Sánchez, como están demostrando con sus fotografías y stories en las Islas Baleares sus más de dos millones de seguidores.