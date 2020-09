Paula Vázquez responde a las críticas sobre sus operaciones estéticas

Paula Vázquez suma a su histórico de polémicas una contra los haters que critican las operaciones estéticas a las que se ha sometido la presentadora. Tras la publicación de una fotografía, los fans de Paula Vázquez han dejado una serie de opiniones que no han sentado nada bien a la gallega.

Si de algo podemos estar seguros es de que Paula Vázquez no duda en responder a todo aquello que cree oportuno a través de sus redes sociales. La presentadora ha protagonizado varios desencuentros con personajes como Santiago Abascal, Jorge Javier Vázquez, el diario Marca o contra todo Twitter al defender el ingreso mínimo vital.

En esta ocasión, la gota que ha colmado el vaso para la gallega han sido los duros comentarios que ha recibido en una de sus publicaciones de Instagram. "¿Que te has hecho en la cara?" o "Vaya par de chorizos parrilleros te han dejado", son algunas de las anotaciones de los usuarios.

Sin embargo, Paula no se ha achantado ante las duras críticas y, sin dudarlo, ha decidido publicar otra fotografía en la que escribe: "Esta mañana me he despertado con la cara algo hinchada y casi me crucifican aquí en Instagram. Cuelgo esta para que podáis ampliar a gusto, esto va para las cotillas criticonas". Además, como guinda del pastel, la presentadora finaliza con: "Ah y pienso retocarme todo lo que el presupuesto me permita".

Los comentarios negativos llegan, además, en uno de los peores momentos de la vida de la presentadora, que ve cómo su padre se enfrenta a un cáncer de pulmón y comparte a menudo con sus seguidores cómo están llevando el proceso de quimioterapia.